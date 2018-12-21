Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar, Afganistan'da

Milli Savunma Bakanı Akar, Afganistan'da

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'ın başkenti Kabil'e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Akar, Afganistan'da, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'ın başkenti Kabil'e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Gani, Bakan Akar'ı kabulünde, Türkiye'nin Afganistan'a yaptığı yardımlardan dolayı Akar'a teşekkür etti.

Afganistan ile Türkiye arasında dini, dil ve kültürel bağlarının bulunduğunu belirten Gani, Türkiye'nin, Afganistan'a güvenlik, ekonomi, eğitim ve kadın polislerin eğitimi konusunda yaptığı yardımların takdir topladığını vurguladı.

Bakan Hulusi Akar da Türkiye'nin, Afganistan'da barışın tesis edilmesi ve Afgan polislerin eğitimi konusunda yardımlarını sürdüreceğini bildirdi.

Akar, Afganistan'daki barış sürecini desteklediklerini ve bu konuda her türlü desteğe hazır olduklarını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:58 Kaynak: AA

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