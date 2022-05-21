Milli Savunma Bakanı Akar, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Akar, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü

21.05.2022 00:45

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü.

Akar ve Başbakan Şerif, Karaçi Limanı'nda katıldıkları Pakistan MİLGEM Projesi'nin üçüncü gemisi Badr'ın denize indirme töreni sonrasında bir araya geldi. İkili, bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı görüşmede, savunma sanayiinde iş birliği imkanlarına da değinildi. Bakan Akar, Türkiye ve Pakistan arasındaki derin bağlarla, iki ülke halklarının kederde ve kıvançta bir ve beraber olduğuna vurgu yaptı.

Bakan Akar, Türkiye'nin Keşmir konusundaki desteğinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından her vesileyle dile getirdiğini, Türkiye ve Pakistan arasında askeri iş birliğinin daha da artırılması vurgulandı.

Milli Savunma Bakanı Akar, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü

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Pakistan MİLGEM Projesi'nin üçüncü gemisi törenle denize indirildiBakan Akar: 'Bu gemiler Pakistan Deniz Kuvvetleri'nin yeteneklerine önemli katkı... Pakistan MİLGEM Projesi'nin üçüncü gemisi törenle denize indirildiBakan Akar: 'Bu gemiler Pakistan Deniz Kuvvetleri'nin yeteneklerine önemli katkı... Milli Savunma Bakanı Akar, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü Milli Savunma Bakanı Akar, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
Kaynak: DHA

Hulusi Akar, Pakistan, Türkiye, Milli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü - Son Dakika


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