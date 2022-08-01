Milli Savunma Bakanı Akar, AA Editör Masası'na konuk oldu: (6)

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 24 bin 435 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubunun ihraç edildiğini, bunların 2 bin 754'ünün de rütbesinin geri alındığını bildirdi.

AAtölye'de Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Bakan Akar, gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

"FETÖ, Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) tamamen temizlendi mi?" soruna Akar, "Biz 15 Temmuz'dan itibaren yani 16 Temmuz 2016'da duygu, fikir, faaliyet ve fiil olarak neredeysek bugün de aynı ciddiyet, dikkat ve hassasiyetle tüm mücadeleyi kurumsal şekilde sürdürüyoruz." yanıtını verdi.

Akar, FETÖ'yle mücadelede ulaşılan yeni bilgi ve belgelerle ilgili süreçlerin ciddiyet ve kararlılıkla uygulandığını belirterek "Bugüne kadar 24 bin 435 FETÖ mensubu ihraç edilmiştir. Bunlardan 2 bin 754'ünün de rütbesi geri alınmıştır. Bu manada çalışmalarımız sürüyor." bilgisini verdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve TSK'da FETÖ'yle mücadelede yavaşlamanın söz konusu olmadığının altını çizen Akar, şöyle devam etti:

"Son 1 yılda 2 bin 646 FETÖ mensubu ihraç edilmiştir. Adli kurumlarla, istihbarat kurumlarıyla münasebetimiz sürüyor. Ayrıca Silahlı Kuvvetler Sıralı Komutanları, bu konunun takipçisi. Onlar da herhangi bir şey buldukça, gördükçe kurumsal olarak aynı anlayışta, aynı disiplinde ve kriterle bu faaliyetimizi sürdürüyoruz. Bu kurumsal çalışma sonuna kadar devam edecek."

"TSK, FETÖ'den temizlendikçe çok daha güçlü hale geldi"

Akar, TSK'nın FETÖ'den temizlendikçe çok daha güçlü hale geldiğini vurgulayarak 15 Temmuz 2016'dan hemen sonra Fırat Kalkanı Harekatı ile başlayan operasyonlar serisi, tatbikatlar ve çok yoğun faaliyetlerin yapıldığını aktardı.

Daha önce 2 olan komando tugayı sayısının önce 4'e daha sonra da 17'ye yükseltildiğini bildiren Akar, şu bilgileri paylaştı:

"Deniz Kuvvetlerinde zafiyet vesaire gibi dedikodular var, asla öyle söz konusu değil. Bir yılda 200 bin saat seyir yaptı gemilerimiz, bu rekor. Bir gemimiz limana, karaya dayanmadan 182 gün görev yapıyor. Bu tabii oradaki personelin büyük bir fedakarlık, büyük bir kahramanlığı. Dolayısıyla oradaki kimse yaş, baş, ben bu görevi daha önceden yapmıştım filan demeden, büyük bir azimle, büyük bir kararlılıkla vatan için, millet için yapılması gereken ne varsa arkadaşlarımız bunu büyük bir kararlılıkla yerine getirdiler. Hava Kuvvetlerimizde bugüne kadar birtakım pilotlar ayrılmış olmasına rağmen de hiçbir zafiyet söz konusu değil. Büyük bir etkinlikle pilotlarımız, ikmal personelimiz, bütün Hava Kuvvetleri personeli, istihbaratçılarımız yoğun bir şekilde bütün yurt içi yurt dışı operasyonlarımızı etkin bir şekilde desteklediler, destekliyorlar. Pilot yetiştirme faaliyetlerimiz de çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Geçen ay bunların yine bir mezuniyet törenini yaptık. 151 yeni pilotumuzun da katılmasıyla Hava Kuvvetlerimize, Silahlı Kuvvetlerimize büyük güç kattı genç arkadaşlarımız."

"Personelimizle ilgili yapılması gerekenleri hassasiyetle takip ediyoruz"

MSB personelinin özlük haklarına ilişkin soru üzerine Akar, muvazzaf, emekli, sivil, askeri personel, gaziler ve şehit aileleri için her türlü gayreti gösterdiklerini vurguladı.

Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle 13 Temmuz 2022'de yüksekokul mezunu astsubayların atama intibakı ve kademe düzenlemesinin yapıldığını hatırlatarak "Ayrıca diğer bazı teknik konular var, o konularda gerekli tedbirler alındı. Bu konuda şunun bilinmesini istiyorum, personelimizle ilgili yapılması gereken ne varsa bunların tamamı eksiksiz, aksaksız, ilgili birimlerimiz, komutan arkadaşlarım, bizler tarafından yakinen ve hassasiyetle takip edilmekte." dedi.

" Türkiye'nin kişilikli ve kimlikli duruşu çok önemli"

Bakan Akar, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde, kişilikli ve kimlikli politikasının ve duruşunun çok önemli olduğunu dile getirdi.

Akar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, tarihi, değerleri, coğrafyası, genç ve dinamik nüfusu, etkin ve caydırıcı ordusuyla büyük ve güçlü bir ülke olduğuna dikkati çekerek şunları söyledi:

"Özellikle son yıllarda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da büyük destekleriyle gelişen savunma sanayisinde ve yerlilik oranı yüzde 80'e yaklaşmışken, savunma sanayisinin, yerli ve milli savunma sanayisinin bir seçim değil, bir mecburiyet olduğunu artık hepimizin görmesi lazım. Çok şükür geldiğimiz noktada Silahlı Kuvvetlerimizin üstün teknolojiye dayalı araç, gereç, silah, mühimmatın sağlanmakta olduğunu büyük bir memnuniyetle söylemek istiyorum. Sadece kendi ihtiyaçlarımızı değil aynı zamanda dost ve kardeş ülkelerin de ihtiyaçlarını sağlar duruma geldik, bunları da yapıyoruz. SİHA/İHA'larımıza, milli gemilerimizle... Hem bunların tasarımını hem bunların imalini, ihracını yapıyoruz. Gerçekten geldiğimiz noktada çok önemli, bunun altını çizmek istiyorum."

Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının çalışmalarına değinerek vakfa gösterdikleri teveccüh dolayısıyla herkese saygı ve şükranlarını ifade etti.

"TSK, görevinin başında, bundan kimsenin şüphesi olmasın"

Kişilikli ve kimlikli politikayla ilgi ve etki alanı genişleyen TSK'nın, görevinin başında olduğunu ve bundan kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini vurgulayan Akar, şunları kaydetti:

" Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar 1000 yıldır bize vatan olan bu toprakların bu seviyeye gelmesinde, bu toprakların vatan olmasında emeği geçen tüm devlet büyüklerimize, komutanlarımıza, tüm adı bilinen, bilinmeyen çalışanlarımıza da saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum. Başta Pençe-Kilit operasyonu olmak üzere şu anda mücadele eden silah arkadaşlarımızla birlikte sivil-asker, tek yumruk, tek yürek halinde karada, denizde, havada, şu anda dahi zorlu iklim arazi koşullarında fedakarlık ve kahramanlıkla, 'Ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışıyla görev yapan tüm silah ve mesai arkadaşlarıma da kazasız belasız, hayırlı, başarılı, görevler diliyorum."

Bakan Hulusi Akar, ayrıca 100. yıl dönümü dolayısıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

(Bitti)