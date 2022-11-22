Milli Savunma Bakanlığı'na bakanlıkta istihdam edilmek üzere 1.115 işçi alınacak - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanlığı'na bakanlıkta istihdam edilmek üzere 1.115 işçi alınacak

22.11.2022 20:28

Milli Savunma Bakanlığı, bakanlıkta istihdam edilmek üzere 1.115 işçi alımı yapacak. Başvurular İŞKUR üzerinden başlarken, sınava açık iş gücü miktarının 4 katı oranında aday kabul edilecek.

Milli Savunma Bakanlığı, bakanlıkta istihdam edilmek üzere 1.115 sürekli işçi alımı yapılacağı ve başvuruların İŞKUR internet sitesi üzerinden 21 Kasım 2022 tarihi itibarıyla başladığını duyurdu.

KURA 8 ARALIK'TA

Sınava açık iş gücü miktarının 4 katı oranında aday kabul edileceği belirtilen duyuruda, 8 Aralık 2022 tarihinde saat 10.30'da Milli Savunma Bakanlığı Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde kura çekileceği kaydedildi.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanlığı'na bakanlıkta istihdam edilmek üzere 1.115 işçi alınacak - Son Dakika
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