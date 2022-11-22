Yanına çağırdığı Bakan Dönmez'i herkesin içinde böyle uyardı: Öyle mıy mıy yok

Kaynak: ANKA

Milli Savunma Bakanlığı, Aralık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Milli Savunma Bakanlığı'na bakanlıkta istihdam edilmek üzere 1.115 işçi alınacak - Son Dakika

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