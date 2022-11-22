Milli Savunma Bakanlığı'na bakanlıkta istihdam edilmek üzere 1.115 işçi alınacak

Milli Savunma Bakanlığı, bakanlıkta istihdam edilmek üzere 1.115 sürekli işçi alımı yapılacağı ve başvuruların İŞKUR internet sitesi üzerinden 21 Kasım 2022 tarihi itibarıyla başladığını duyurdu.
Sınava açık iş gücü miktarının 4 katı oranında aday kabul edileceği belirtilen duyuruda, 8 Aralık 2022 tarihinde saat 10.30'da Milli Savunma Bakanlığı Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde kura çekileceği kaydedildi.
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