Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı: Afrin'de Teröristlerin Taciz Ateşine Karşılık Verildi

Milli Savunma Bakanlığı: Afrin'de Teröristlerin Taciz Ateşine Karşılık Verildi

19 dakika önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Afrin bölgesinde görev Türk Silahlı Kuvetleri unsurlarına yönelik PKK/YPG'li teröristlerce yapılan taciz ateşine karşılık verildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı: Afrin'de Teröristlerin Taciz Ateşine Karşılık Verildi, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanlığı,  Afrin bölgesinde görev Türk Silahlı Kuvetleri unsurlarına yönelik PKK/YPG'li teröristlerce yapılan taciz ateşine karşılık verildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabında yapılan açıklamada, "Afrin bölgesinde görev yapan unsurlarımıza PKK/YPG'li teröristlerce Tel Rıfat'tan yapılan taciz ateşlerine bölgede bulunan ateş destek vasıtalarıyla gerekli karşılık verilmiştir" denildi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:27 Kaynak: DHA

PKK, Afrin, Milli Savunma Bakanlığı, Güncel
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