Irak'ın kuzeyindeki Asos'a yönelik operasyonda 23 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Irak'ın kuzeyindeki Asos'a yönelik operasyonda 23 terörist etkisiz hale getirildi

02.10.2022 10:53
Irak'ın kuzeyindeki Asos'a yönelik operasyonda 23 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Asos'a düzenlenen operasyonda ilk tespitlere göre 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve sayının daha da artmasının beklendiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Asos'a düzenlenen operasyonda ilk tespitlere göre 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve sayının daha da artmasının beklendiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Milli Savunma Bakanlığı Hulusi Akar'ın Irak'ın kuzeyinde 140 kilometre derinlikteki Asos bölgesine düzenlenen hava harekatına dair 29 Eylül'de açıklamada bulunduğu anımsatılarak, "Asos bölgesine düzenlenen hava harekatında ilk belirlemelere göre 23 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi. Sayının artması bekleniyor." ifadeleri kullanıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Asos'a yönelik 27 Eylül'de operasyon düzenlemiş, savaş uçaklarının yanı sıra tanker uçaklar, Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağı ve İHA'lar da kullanılmıştı.

Operasyonda, teröristlere ait mağara, sığınak ve sözde karargahların bulunduğu 16 hedef vurulmuştu.

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Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Hulusi Akar, Eylül, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak'ın kuzeyindeki Asos'a yönelik operasyonda 23 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Irak'ın kuzeyindeki Asos'a yönelik operasyonda 23 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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