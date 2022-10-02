Irak'ın kuzeyindeki Asos'a yönelik operasyonda 23 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı , Irak 'ın kuzeyindeki Asos'a düzenlenen operasyonda ilk tespitlere göre 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve sayının daha da artmasının beklendiğini bildirdi.

Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Hulusi Akar, Eylül, Irak, Güncel, Son Dakika

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