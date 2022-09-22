Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

22.09.2022 10:19
Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Fırat Kalkanı bölgesindeki huzur ve güvenlik ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.

YORUMLAR
500
MSB: Taciz ateşi açan 3 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Taciz ateşi açan 3 terörist etkisiz hale getirildi Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA

Suriye, Fırat, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:12 Ataşehir'de sahte bilezik satmaya çalışan şahıs, suçüstü yakalandı! Kendisini, "sahte kelimesini anlamadım" diyerek savundu
10:55 Lozan'ın dengesi mi bozuluyor? Cihat Yaycı: Türkiye'yi çatışmaya çekmek istiyorlar, çok dikkatli olunmalı
10:52 Shakira, Barcelona yıldızı Pique tarafından aldatılmıştı: Yataktan çıkmak istemediğim günler oldu
10:48 Dolar, rekor üstüne rekor kırıyor! Güne 18,36 seviyesinden işlem görerek başladı
10:38 Falezlere çıkan genç intihar girişiminde bulundu! Ablasının 1.5 saatlik çabası faciayı önledi
10:40 İngiliz gazetesinden ilginç iddia: 6'lı masadaki iki lider gizlice görüşüyor
10:36 Kırmızı et ve süt fiyatlarında beklenen zam kapıda!
10:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'de boğularak ölen bebeklerin fotoğrafını gösterdi! Kiryakos Miçotakis çok rahatsız oldu
10:23 Esra Erol'da programına boşanmak için çıkan Cemile Hanım, tepkileriyle sosyal medyada gündem oldu!
10:19 Mahsa Amini'nin ölmesiyle İran'da başlayan protestolar büyüyor: Hükümet Instagram ve WhatsApp'a erişimi engelledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 11:22:28. #1.12#
SON DAKİKA: Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement