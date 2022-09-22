Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Fırat Kalkanı bölgesindeki huzur ve güvenlik ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.
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