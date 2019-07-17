Milli voleybolcular İzmir'de kampa girdi

Türkiye
A Milli Kadın Voleybol Takımı, İzmir
'de kampa girdi.
Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım, 2-4 Ağustos tarihlerinde Çin'de düzenlenecek 2020 Olimpiyat Oyunları kıtalar arası elemeleri ve 23 Ağustos-8 Eylül
'de Ankara
'da yapılacak Avrupa
Şampiyonası'nın çalışmalarına başladı.
İzmir'deki hazırlık kampı 22 Temmuz Pazartesi günü sona erecek milli takım, 23 Temmuz'da İtalya
'ya geçerek İtalya Milli Takımı ile ikili kamp yapacak ve 3 hazırlık karşılaşması oynayacak.
Başantrenör Giovanni Guidetti yönetiminde kampa giren milli takımda şu sporcular bulunuyor:
Pasörler: Cansu Özbay
, Ezgi Dilik
, Naz Aydemir
Akyol
Orta oyuncular: Eda Erdem
Dündar (Kaptan), Kübra Akman
, Zehra Güneş
, Aslı Kalaç
Smaçörler: Hande Baladın
, Fatma Yıldırım, Şeyma Ercan, Meliha İsmailoğlu
Pasör çaprazları: Ebrar Karakurt
, Meryem
Boz, Gözde Yılmaz
Liberolar: Şebnem Simge Aköz, Aylin Sarıoğlu
Öte yandan bu sabah yapılan antrenman sonrası A Milli Kadın Voleybol Takımı Kondisyoneri Alessandro Bracceschi'nin doğum günü kutlandı.