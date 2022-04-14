Mimar Sinan'ın heykeli yeniden Selimiye'nin gölgesinde - Son Dakika
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Mimar Sinan'ın heykeli yeniden Selimiye'nin gölgesinde

14.04.2022 14:11
Mimar Sinan'ın heykeli yeniden Selimiye'nin gölgesinde

MİMAR Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camii'nin çevre ve peyzaj projesi çalışmalarında sona gelindi.

MİMAR Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camii'nin çevre ve peyzaj projesi çalışmalarında sona gelindi. Çalışmalar nedeniyle kaldırılan Mimar Sinan heykeli, yeniden kaidesine koyuldu.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camii, Edirne Valiliği ve Edirne Belediyesi'nin 2015 yılında ortak çalışması ile başlatılan 'Selimiye Camii Çevresi ve Kentsel Tasarım Projesi' kazı çalışmaları sırasında bahçesinde bulunan 'Yemiş Kapanı Hanı' nedeniyle 6 yıl önce durduruldu. Vakıflar Genel Müdürlüğü 'Yemiş Kapanı Hanı'nın ihya edilmesini, Edirne Belediyesi ise hazırladığı projesi ile çalışmalara devam edilmesini istedi. İki kurum arasındaki anlaşmazlık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın araya girmesiyle sona erdi ve çalışmalar 2021'nin Eylül ayında yeniden başlatıldı.

VİNÇLE KAİDESİNE KONULDUVakıflar Genel Müdürlüğü Selimiye Camii'ni restore ederken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Edirne Belediyesi ile ortaklaşa sürdürdüğü çevre ve peyzaj düzenlemesinde sona gelindi. Çalışmalar nedeniyle geçen yıl 9 Ekim'de kaldırılan Mimar Sinan heykeli de vinçle yeniden kaidesine koyuldu.Heykeltıraş Ümit Öztürk'ün yaptığı 4,5 tonluk heykelin kaidesinde heykeltıraşlarca düzenleme yapılacak. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Başkan Yardımcısı Selçuk Çakır ve projenin uygulama danışmanı, yüksek mimar ve restorasyon uzmanı Nüvit Bayar da heykelin yerine koyulduğu sırada çalışmaları inceledi.'KAİDESİNİ HEYKELTIRAŞLAR YONTACAK'

Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Mimar Sinan'ın 9 Ekim'de düzenleme nedeniyle kaldırılan heykeli, bugün yerine koyuldu. Dün de kaide konmuştu. Kaide bu şekilde kalmayacak. Heykeltıraşlar tarafından yontulacak. Sinan'ın heykeli yine 'Ustalık eserim' dediği Selimiye'yi arkasına almış bir şekilde, diğer eserlerine bakarken yerine konmuş olacak" diye konuştu. Gürkan, Mimar Sinan heykelinin yanına Edirne yazısının da konulacağını söyledi. Çalışmaların sona ermesiyle Selimiye Meydanı'nın Ramazan Bayramı'nda açılması bekleniyor.


Mimar Sinan'ın heykeli yeniden Selimiye'nin gölgesinde
Mimar Sinan'ın heykeli yeniden Selimiye'nin gölgesinde
Mimar Sinan'ın heykeli yeniden Selimiye'nin gölgesinde
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UNESCO Dünya Kültür Mirası, Edirne Belediyesi, Mimar Sinan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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