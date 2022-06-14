Mimarlar Odası, Aoç Arazisinin İkinci Kez Teba Vakfı'na Tahsisini Yargıya Taşıyor: "Aoç Toprakları Vakıflara Peşkeş Çekilemez" - Son Dakika
Üye Girişi

Mimarlar Odası, Aoç Arazisinin İkinci Kez Teba Vakfı'na Tahsisini Yargıya Taşıyor: "Aoç Toprakları Vakıflara Peşkeş Çekilemez"

14.06.2022 16:01
Mimarlar Odası, Aoç Arazisinin İkinci Kez Teba Vakfı'na Tahsisini Yargıya Taşıyor: "Aoç Toprakları Vakıflara Peşkeş Çekilemez"

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Atatürk Orman Çiftliği’nin (AOÇ) bir bölümünün iptal kararına karşın plan değişikliğiyle ikinci kez Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın hastanesinin kurucusu TEBA Vakfı’na tahsisini yargıya taşıyor. Hukuku arkasından dolanan yetkililer hakkında da suç duyurusunda bulunacaklarını bildiren Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, "Atatürk Orman Çiftliği toprakları özelleştirilemez, vakıflara peşkeş çekilemez" dedi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Atatürk Orman Çiftliği'nin (AOÇ) bir bölümünün iptal kararına karşın plan değişikliğiyle ikinci kez Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hastanesinin kurucusu TEBA Vakfı'na tahsisini yargıya taşıyor. Hukuku arkasından dolanan yetkililer hakkında da suç duyurusunda bulunacaklarını bildiren Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, "Atatürk Orman Çiftliği toprakları özelleştirilemez, vakıflara peşkeş çekilemez" dedi.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nden yapılan açıklamada, "Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin açtığı dava sonucunda, Erler Mahallesi'nde 1. Derece Doğal ve tarihi SİT alanı olan ve TEBA Vakfı'na tahsis edilen 555 bin metrekarelik AOÇ alanına dair plan değişiklikleri iptal edilmişti. Hukuk arkadan dolanılarak aynı alanda bu kez de iki ayrı plan çıkartılarak 403 bin metrekarelik alan, TEBA Vakfı'na 'eğitim, öğretim, üniversite, sağlık ve diğer vakıf amaçlarında kullanılmak üzere' irtifak hakkı tesis edilerek yapılaşmaya açılmak isteniyor." ifadelerine yer verildi.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Sağlık Bakanı'nın hastanesinin kurucu vakfı TEBA'ya Atatürk Orman Çiftliği topraklarını peşkeş çekmek için yargı kararları yok sayılıyor, plan üstüne plan yapılıyor. Yargı, daha önce TEBA Vakfı'na tahsis edilen 555 bin metrekarelik Atatürk Orman Çiftliği alanına dair plan değişikliklerini açtığımız dava sonucu iptal etmişti. Aynı alanda Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tekrar plan değişikliği yaptı. Söz konusu planlar Erler Mahallesi, 130116 ada 1 nolu parsel ile 130117 ada 2 ve 6 nolu parsellerde Üniversite Alanına İlişkin 1/10000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği Çevre Şehircilik Müdürlüğü'nde 10 Haziran ve 13 Haziran tarihlerinde askıya çıktı. Bu hukuk tanımazlığı devam ettiren, yargı kararlarını arkadan dolanan yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacağımız gibi plan değişikliklerini de yargıya taşıyacağız."

"HUKUK TANIMAZ YÖNETİCİLER DE YARGILANACAKLAR"

Plan notlarının birinci derece doğal SİT alanında betonlaşmayı gözler önüne koyduğunu ifaden eden Candan, "Yargı daha önce de bu plan değişikliklerinin Atatürk Orman Çiftliği'nin kuruluş ilkelerine aykırı kişiye özel, parçacıl işlemler olduğunu belirterek gereken cevabı vermiştir. Bilirkişiler de alanın Atatürk Orman Çiftliği alanı olduğunu inkar edenlere gereken cevabı vermiştir. Medipol'e tahsis edilen alan Atatürk Orman Çiftliği alanıdır ve yapılaşmaya konu edilmesi mümkün değildir. Yargı kararlarını uygulamayan hatta neredeyse dalga geçen ve aynı nitelikte plan değişiklikleri ile hukuk sisteminin tıkamaya çalışan hukuk tanımaz yöneticilerde yargılanacaklar.

"ATATÜRK'ÜN EMANETİ PEŞKEŞ ÇEKİLEMEZ"

Atatürk Orman Çiftliği'nin vakıflar aracılığıyla kanunsuzca talan edilmesine için vermeyeceğiz, sürecin peşini bırakmayacağız. Atatürk'ün halkına şartlı bağışla emanet ettiği Atatürk Orman Çiftliği toprakları özelleştirilemez, vakıflara peşkeş çekilemez."

YORUMLAR
500
Kaynak: ANKA

Mustafa Kemal Atatürk, Tezcan Karakuş, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mimarlar Odası, Aoç Arazisinin İkinci Kez Teba Vakfı'na Tahsisini Yargıya Taşıyor: 'Aoç Toprakları Vakıflara Peşkeş Çekilemez' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
21:35 Sri Lanka'da tarımsal üretimi artırmak için 4 gün çalışma, 3 gün izin olacak
21:28 "Turkish Airlines" yerine "Türkiye Hava Yolları" yazma kararıyla ilgili gelen tepkilere AK Parti'den yanıt geldi
21:26 İzmir Gürsel Aksel Stadı'na "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" pankartının TFF tarafından alınmadığı öne sürüldü
21:11 Rusya, enerji gelirlerini katladı! Sattığı petrol, doğal gaz ve kömürden 93 milyar euro kazandı
20:34 Konya'da indirimli şeker almak isteyen vatandaşlar birbirlerini ezdi
20:32 Erden Timur, Mustafa Özgür Kalelioğlu'nun istifası sebebiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine getirildi
20:10 Otomobilin üzerinde cinsel ilişkiye giren çifte ev hapsi cezası verildi
20:08 Polis memuru, cinnet geçirerek eşini ve 18 yaşındaki çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti
19:50 "Futbolda başarı isteniyor" diyen Yılmaz Vural'dan olay Fatih Terim yorumu: Başına iş aldı
19:31 Tanju Özcan, CHP'den kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi! Konuyla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ilk yorum geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 21:40:06. #1.13#
SON DAKİKA: Mimarlar Odası, Aoç Arazisinin İkinci Kez Teba Vakfı'na Tahsisini Yargıya Taşıyor: "Aoç Toprakları Vakıflara Peşkeş Çekilemez" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement