Mimarlar Odası Aydın İl Temsilcisi Kazıcı, prosedür ve bürokrasiye isyan etti - Son Dakika

Mimarlar Odası Aydın İl Temsilcisi Kazıcı, prosedür ve bürokrasiye isyan etti

21.11.2020 14:53
Mimarlar Odası Aydın İl Temsilcisi Kazıcı, prosedür ve bürokrasiye isyan etti, System.String[]

Mimarlar Odası Aydın İl Temsilcisi Cemre Şahin Kazıcı üzerinde çalıştığı akademik bir makale için İzmir'e Çadirkent'e gitti.

Mimarlar Odası Aydın İl Temsilcisi Cemre Şahin Kazıcı üzerinde çalıştığı akademik bir makale için İzmir'e Çadirkent'e gitti. 6 saat boyunca prosedür ve bürokrasiyi aşamayan Kazıcı, bürokrasiye ve prosedüre isyan etti.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında geçtiğimiz haftalarda meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremde son verilere göre 116 kişi hayatını kaybetti bin 33 kişi de yaralandığı deprem sonrası Mimarlar Odası Aydın İl Temsilcisi Cemre Şahin Kazıcı aldığı bir doktora dersi kapsamında üzerinde çalıştığı makale nedeniyle depremzedelerle görüşmek için İzmir'de gitti. 6 saat boyunca alanda kalan Kazıcı, prosedür ve bürokrasiyi aşamadı. Depremzedeler ile görüşemeden Aydın'a geri dönen Kazıcı, duruma isyan etti.

Bilimsel çalışmaların önüne zorlayıcı prosedür koymakla harcanan enerjinin onda birinin yapı yapma sürecindeki denetimlerde harcanmadığını iddia eden Mimar Kazıcı, " İstanbul Teknik Üniversitesi'nden aldığım bir doktora dersi kapsamında üzerinde çalıştığım akademik makale için İzmir depremi sonrası kurulan çadırkente gittim. Ancak depremzedelerle görüşebilmem için AFAD'a yazılı başvurmam gerekiyormuş, başvurdum. Kaymakamlığın izni gerekiyor dediler, kaymakama danışıldı. Psikososyal Destek Birimi ilgilensin dedi. Oraya sordum, Üniversite Dekanlığı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne yazı yazsın dediler. Orayı aradım, mesai bitmek üzere Pazartesi görüşelim dediler. 6 saattir alanda olmama karşın hiç bir çalışma yapamadan döndüm. Çünkü ülkemizde sistem böyle yönlendirmek üzerine. Şu bilimsel çalışmaların önüne zorlayıcı prosedür koymakla harcanan enerjinin onda biri yapı yapma sürecindeki denetimlerde harcansaydı da hiç bunlar yaşanmasaydı" paylaşımını yaptı. - AYDIN

Mimarlar Odası Aydın İl Temsilcisi Kazıcı, prosedür ve bürokrasiye isyan etti
Mimarlar Odası Aydın İl Temsilcisi Kazıcı, prosedür ve bürokrasiye isyan etti
Mimarlar Odası Aydın İl Temsilcisi Kazıcı, prosedür ve bürokrasiye isyan etti
Mimarlar Odası Aydın İl Temsilcisi Kazıcı, prosedür ve bürokrasiye isyan etti
Mimarlar Odası Aydın İl Temsilcisi Kazıcı, prosedür ve bürokrasiye isyan etti

Doktora, İzmir, İsyan, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mimarlar Odası Aydın İl Temsilcisi Kazıcı, prosedür ve bürokrasiye isyan etti - Son Dakika


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