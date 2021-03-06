BALIKESİR Mimozadan balığa, incirden plastiğe kadar 400 çeşit kolonya üretiyorlar - Son Dakika

BALIKESİR Mimozadan balığa, incirden plastiğe kadar 400 çeşit kolonya üretiyorlar

06.03.2021 12:02

Mimozadan balığa, incirden plastiğe kadar 400 çeşit kolonya üretiyorlarBALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde 3 nesildir kolonya imalatı yapan aile, çikolatadan mimozaya, fındıktan incire kadar her türlü yiyecekten ve çiçekten 400 çeşit kolonya üretiyor.

Mimozadan balığa, incirden plastiğe kadar 400 çeşit kolonya üretiyorlar

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde 3 nesildir kolonya imalatı yapan aile, çikolatadan mimozaya, fındıktan incire kadar her türlü yiyecekten ve çiçekten 400 çeşit kolonya üretiyor. Talep üzerine balık kolonyası bile yaptıklarını söyleyen Pervin Soyak Çakır, "Çikolata nasıl mutluluk veriyorsa artık güzel koku koklamak da insanlara mutluluk vermeye başladı. Taleplere göre üretim yapıyoruz. Mesela, vatandaş, 'Sıfır araba kokusunu çok seviyorum, arabamı alalı 10 yıl oldu, sıfır araba kokusu istiyorum' diyor. Yani plastik kokusunun bile cezbediciliği var bu dünyada" dedi.

Sındırgı ilçesinde kolonya üretimi yapan ailenin 3'üncü kuşak temsilcileri Himmet Soyak ve Pervin Soyak Çakır kardeşler, yeni kokular bulup, kolonya üretmeye devam ediyor. Ürün yelpazesini sürekli geliştiren kardeşlerin ürün çeşidi 400'ün üzerine çıkmış durumda. Kendilerine özel ürünlerin yanı sıra fason üretim yapan firma, yine talepler doğrultusunda da farklı kolonya çalışmaları yapıyor.

ÇEŞİTLER İÇİNDE BALIK KOLONYASI DA VAR

Koku duyusunun çok farklı olduğunu belirten Pervin Soyak Çakır, "Koku çeşitliliği uçsuz bucaksız gruplara ayrılmış durumda. Üç kuşaktır sürdürdüğümüz kolonya şirketimizde ailece çalışıyoruz. İşletmemiz kurulduğu günden bu yana farklı olmaya çalıştı. Ürün çeşitliliği ve kaliteyle bunu sağlıyoruz. Her 2- 3 ayda bir yeni kokular ve ürünler sunuyoruz. Çikolata, mimoza çiçeği, fındık, incir, ıhlamur gibi çok farklı çeşitlerimiz var. Aynı zamanda gelen talepler doğrultusunda özel üretimlerimiz de var. Daha farklı ürünleri de üretmeye devam edeceğiz. Mesela balık kolonyası dahi istenmişti. Bunun üretimini de yaptık" dedi.

'HAYAL DÜNYANIZA BAĞLI'

Özel karışımlar da yaptıklarını söyleyen Pervin Soyak Çakır, "Sandal, amber, misk, çiçeksi kokular. Çiçeksi kokular daha da farklı kollara ayrılıyor. Envai çeşit koku mevcut. Mesela bu grupta 5 çiçekte birleştirdiğimiz, özel parfüm ayarında bir kokuyu örnek verebilirim. Yine şehribanu kolonyamız, faklı çiçeklerden oluşturduğumuz bir koku. Tamamen hayal dünyanıza bağlı çeşitler diyebilirim. Yine tatlı, meyvemsi gibi çok farklı çeşit kokular mevcut. Yani koku çeşidinin ucu bucağı yok. Kendi özel üretimlerimizin yanı sıra fason üretimler de yapıyoruz. Müşterilerimizden gelen talepler doğrultusunda yaptığımız üretimler de oluyor" diye konuştu.

'KOLONYA SEKTÖRÜ YENİDEN CANLANACAK'

Türkiye'de kolonya sektörünün yaklaşık 220 yıllık bir tarihi olduğunu belirten Himmet Soyak, kolonyaya ne kadar rağbet olsa da çeşitlilik yönünden unutulmaya yüz tutmuş olarak değerlendirilebileceğini ifade etti. Kolonyanın en eski tarihine gidildiğinde anavatan olarak Almanya'nın karşılarına çıktığını söyleyen Soyak, "Kolonya Türkiye'de çok daha yaygın kullanılıyor. Pandemi dönemiyle birlikte ister istemez, dezenfektan maksatlı olarak limon kolonyası kullanımı da arttı. İnsanlar, elini tahriş eden dezenfektanlardansa kolonyayı tercih ettiler. Ülkemizde bu alışkanlığın artık farklı safhalara gitmekte olduğunu görüyoruz. Limon kolonyasından ziyade, farklı derecelerde, farklı aromalarda Türkiye'nin çeşitli yerlerinden, çeşitli taleplerle karşı karşıya geliyoruz" dedi.

'KARADENİZ FINDIK, MANİSA AYVA KOLONYASI İSTERKEN, SIFIR ARABA KOKUSU İSTEYEN BİLE VAR'

Önceden kolonya dendiğinde limon, zambak ve tütünün akla geldiğini söyleyen Himmet Soyak, sonrasında ise ıhlamur, incir, ceviz, zeytin ve kekik kolonyalarına talebin artığını anlattı. Parfümlü kolonyalara da talebin arttığını belirten Soyak, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Pandemi döneminde sıkça 80 derece tercih ettiğimiz kolonyalar 60 derecede kokulu olarak, 70 derecede parfümlü kolonyalar olarak ortaya çıkmaya başladı. Kokunun insan psikolojisi açısından yeri biraz daha farklı olmaya başladı. Hani çikolata yediğiniz zaman nasıl mutluluk veriyorsa artık güzel koku koklamak da insanlara mutluluk vermeye başladı. Önceden sadece çiçekten yapılıyordu. Meyve çiçeği diye düşünelim bunu. Şimdi ise meyve türü, odunsu, misk, amber gibi birçok çeşitten yapılıyor. Bugün Karadeniz'e baktığınızda fındık çiçeği kolonyası, Manisa'dan ayva çiçeği kolonyası gibi farklı talepler ortaya çıkıyor. Bugün taleplere göre de üretim yapıyoruz. Örneğin vatandaş diyor ki 'Sıfır araba kokusunu çok seviyorum, arabamı alalı 10 yıl oldu, sıfır araba kokusu istiyorum.' Yani bir plastik kokusunun bile cezbediciliği var bu dünyada. Bizde taleplere göre üretim yapmaktayız."

BALIKESİR Mimozadan balığa, incirden plastiğe kadar 400 çeşit kolonya üretiyorlar
BALIKESİR Mimozadan balığa, incirden plastiğe kadar 400 çeşit kolonya üretiyorlar
BALIKESİR Mimozadan balığa, incirden plastiğe kadar 400 çeşit kolonya üretiyorlar
BALIKESİR Mimozadan balığa, incirden plastiğe kadar 400 çeşit kolonya üretiyorlar
BALIKESİR Mimozadan balığa, incirden plastiğe kadar 400 çeşit kolonya üretiyorlar
BALIKESİR Mimozadan balığa, incirden plastiğe kadar 400 çeşit kolonya üretiyorlar
BALIKESİR Mimozadan balığa, incirden plastiğe kadar 400 çeşit kolonya üretiyorlar
BALIKESİR Mimozadan balığa, incirden plastiğe kadar 400 çeşit kolonya üretiyorlar
BALIKESİR Mimozadan balığa, incirden plastiğe kadar 400 çeşit kolonya üretiyorlar
BALIKESİR Mimozadan balığa, incirden plastiğe kadar 400 çeşit kolonya üretiyorlar
BALIKESİR Mimozadan balığa, incirden plastiğe kadar 400 çeşit kolonya üretiyorlar
BALIKESİR Mimozadan balığa, incirden plastiğe kadar 400 çeşit kolonya üretiyorlar
BALIKESİR Mimozadan balığa, incirden plastiğe kadar 400 çeşit kolonya üretiyorlar
BALIKESİR Mimozadan balığa, incirden plastiğe kadar 400 çeşit kolonya üretiyorlar
BALIKESİR Mimozadan balığa, incirden plastiğe kadar 400 çeşit kolonya üretiyorlar
BALIKESİR Mimozadan balığa, incirden plastiğe kadar 400 çeşit kolonya üretiyorlar
BALIKESİR Mimozadan balığa, incirden plastiğe kadar 400 çeşit kolonya üretiyorlar
BALIKESİR Mimozadan balığa, incirden plastiğe kadar 400 çeşit kolonya üretiyorlar
BALIKESİR Mimozadan balığa, incirden plastiğe kadar 400 çeşit kolonya üretiyorlar

Sındırgı, Türkiye, Fındık, Himmet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BALIKESİR Mimozadan balığa, incirden plastiğe kadar 400 çeşit kolonya üretiyorlar - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Tahkim Kurulu, Mostafa Mohamed'in 1 maçlık cezasını onadı Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun oldu Satış ve fiyatlardaki patlama devam edecek mi? Araç almayı düşünenler için hayati bilgi Terör örgütü PKK üyesi 3 terörist örgüte gönderilen 2 milyon dolarla yakalandı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarsa da vatandaş dışarı akın etti, İstanbul'da trafik yoğunluğu %76'yı buldu Güney Kore'de genç bir kızı tecavüzden kurtaran Rabia, kahraman oldu Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ü çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü ocaktan sızan gaz öldürmüş Esra Erol'un programında fuhuş çetesini çökerten Zeynep, tehdit mesajı almaya başladı
İçişleri Bakanlığı'ndan sokak kısıtlaması açıklaması! Nereler açık olacak? İçişleri Bakanlığı'ndan sokak kısıtlaması açıklaması! Nereler açık olacak?         
18:23
İstanbul alarmda! Bir haftalık vaka sayısı artan megakent kırmızıya döndü İstanbul alarmda! Bir haftalık vaka sayısı artan megakent kırmızıya döndü         
17:47
Sinop'ta haftalık vaka sayısı 7 günde iki katına çıktı Sinop'ta haftalık vaka sayısı 7 günde iki katına çıktı         
17:16
Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısının güncel halini paylaştı Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısının güncel halini paylaştı         
16:54
Evdeki eşyaları camdan atıp komşulara cinsel organını gösteren adam, iki saat sonra soyunup intihara kalkıştı Evdeki eşyaları camdan atıp komşulara cinsel organını gösteren adam, iki saat sonra soyunup intihara kalkıştı         
16:03
'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen'e ilginç soru: O sahnelerde kadın oyunculara karşı bir şey hissettiniz mi? 'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen'e ilginç soru: O sahnelerde kadın oyunculara karşı bir şey hissettiniz mi?         
14:52
Eminönü'ndeki yoğunluğu anlatan muhabire canlı yayında küfür! Apar topar yayından çıktılar Eminönü'ndeki yoğunluğu anlatan muhabire canlı yayında küfür! Apar topar yayından çıktılar         
13:39
Engelsiz Türkiye Partisi ve Büyük Türkiye Partisi kapatıldı Engelsiz Türkiye Partisi ve Büyük Türkiye Partisi kapatıldı         
11:27
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde büyük umutlarla ekilen kenevirler üreticinin elinde kaldı Samsun'un Vezirköprü ilçesinde büyük umutlarla ekilen kenevirler üreticinin elinde kaldı         
11:16
Mağaraya baskın yapan özel harekat kumarhaneyle karşılaştı: 29 gözaltı Mağaraya baskın yapan özel harekat kumarhaneyle karşılaştı: 29 gözaltı         
11:08
Bıraktığı sigaranın parasıyla kızının otomobil hayalini gerçekleştirdi Bıraktığı sigaranın parasıyla kızının otomobil hayalini gerçekleştirdi         
11:07
Apartman görevlisi kadını öldüren gencin, cinayetten önce tecavüz ettiği ortaya çıktı Apartman görevlisi kadını öldüren gencin, cinayetten önce tecavüz ettiği ortaya çıktı         
10:31
Karadeniz insanı yine şaşırttı! Sürekli unutmaktan bıktığı HES kodunu sırtına yazdı Karadeniz insanı yine şaşırttı! Sürekli unutmaktan bıktığı HES kodunu sırtına yazdı         
10:08
Profesörün canlı yayında ettiği küfür, sunucu dahil herkesi şaşkına çevirdi Profesörün canlı yayında ettiği küfür, sunucu dahil herkesi şaşkına çevirdi         
10:01
Arkadaşını sokak ortasında kurşuna dizdi! Son nefesini verdiği anları da işte böyle izledi Arkadaşını sokak ortasında kurşuna dizdi! Son nefesini verdiği anları da işte böyle izledi         
09:58
Davutoğlu'nun yaptığı düzeltme Yunanistan'daki anısını anlatan Buket Aydın'ı zora soktu Davutoğlu'nun yaptığı düzeltme Yunanistan'daki anısını anlatan Buket Aydın'ı zora soktu         
09:29
Şeyma Subaşı ve kız arkadaşları direk dansı yaptı Şeyma Subaşı ve kız arkadaşları direk dansı yaptı         
18:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2021 18:36:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: BALIKESİR Mimozadan balığa, incirden plastiğe kadar 400 çeşit kolonya üretiyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei