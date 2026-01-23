Kazada hayatını kaybeden Mina, son yolculuğuna gelinliği ile uğurlandı - Son Dakika
Kazada hayatını kaybeden Mina, son yolculuğuna gelinliği ile uğurlandı

23.01.2026 16:19  Güncelleme: 17:22
Ordu'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza sonucu yaşamını yitiren 29 yaşındaki Mina Aydın, son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede, Aydın'ın mart ayında yapılacak düğünü için alınan beyaz gelinliği tabutunun üzerine konuldu.

Ordu'nun Perşembe ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada yaşamını yitiren Mina Aydın (29), son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün saat 11.00 sıralarında Dereiçi Mahallesi'nde meydana geldi. Çağrı H. (39) yönetimindeki otomobil ile şerit ihlali yaptığı belirtilen Mina Aydın yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan araç sürücüleri Mina Aydın ve Çağrı H. ile yanlarındaki Çiğdem (38), Asel (1) ve Aras H. (7) itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Mina Aydın, kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Genç kadın son yolculuğuna gelinliği ile uğurlandı, gözyaşları sel oldu

ATANMAYI BEKLİYORDU

Sevda ve Ahmet Aydın çiftinin tek çocuğu olan Mina Aydın, Efirli Mahallesi'ndeki Hekim Sokağı Camisi'nde bugün kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Atanmayı bekleyen hemşire Mina Aydın'ın mart ayında yapılacak düğünü için alınan beyaz gelinliği, son yolculuğunda tabutunun üzerine konuldu.

Kazada yaralanan diğer 3 kişinin tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

