Son Dakika Haberleri: Minare Ustasının Onarım Çalışmalarındaki Hassasiyeti Saniye Saniye Kamerada

Minare Ustasının Onarım Çalışmalarındaki Hassasiyeti Saniye Saniye Kamerada

1 saat önce

Minare ustasının onarım çalışmalarındaki hassasiyeti saniye saniye kameradaKÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinin Burhan köyünde Burhan köyü Camii'nin minare onarım çalışmaları esnasında ilginç görüntüler vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Minare ustasının onarım çalışmalarındaki hassasiyeti saniye saniye kamerada

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinin Burhan köyünde Burhan köyü Camii'nin minare onarım çalışmaları esnasında ilginç görüntüler vatandaşlar tarafından kaydedildi.Vatandaşların, halat yoluyla önce minare alemini indirdikleri esnada minare ustasının hassasiyeti dikkatlerden kaçmadı. Alemin indirilme esnasında minare ustasının olay yerine koşarak alemi öpüp alnına koyması objektiflere yansıdı.
Minare, köylüler tarafından camiye ve çevreye tahribat vermemek için makine gücü olmadan işlem gerçekleştirildi.
Caminin 1980 yılında, minarenin ise 1969 yılında yapıldığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 02:46 Kaynak: İHA

Kütahya, Tavşanlı, Yerel
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