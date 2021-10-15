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Minaresiz cami görenleri şaşırtıyor! Cemaat hayırseverlerden yardım istiyor: Ezan sesi bazen hiç duyulmuyor - Son Dakika

Minaresiz cami görenleri şaşırtıyor! Cemaat hayırseverlerden yardım istiyor: Ezan sesi bazen hiç duyulmuyor

15.10.2021 15:43

Sivas'ta 3 yıl önce ibadete açılan cami, minaresiz olduğu için dışarıdan bakıldığında normal bir binaya benziyor. Camiye bir an önce minare yapılmasını isteyen cemaat, hayırseverlerden yardım istedi.

Sivas kent merkezi Kılavuz Mahallesi'nde bulunan Kadı Burhanettin Camii'ni dışarıdan bakınca cami olduğu anlaşılmıyor. Klasik veya modern cami mimarileri ile benzerliği bulunmayan caminin, minaresi de bulunmuyor.

HAYIRSEVERLERDEN DESTEK BEKLİYORLAR

Mahalle sakinlerinin ve hayırseverlerin desteği ile inşa edilerek 2018 yılında hizmete açılan camiyi bilmeyenler ilk bakışta binanın bir camiye ait olduğunu anlayamıyor. Caminin camiye benzemesi için minare isteyen cemaat, hayırseverlerden destek bekliyor.

Cami var ama minare yok! Cemaat dertli, hayırseverlerden yardım bekliyor: Ezan sesi bazen hiç duyulmuyor

"EZAN SESİ BAZEN HİÇ DUYULMUYOR"

Semt sakinlerinden İsmail Doğan, "Burada 400 daire var ve yaklaşık 2 bin kişi yaşıyor. Camimiz 3 sene önce yapıldı. Fakat caminin görünümü belli değil. Dışarıdan gelen giden burada cami olduğunu bilmiyor. Ezan sesi bazen duyuluyor bazen hiç duyulmuyor minare olmadığı için. Hoparlörler sık sık bozuluyor. Durmadan tamir ettiriyoruz. Dışarıdan gelenler burada cami olduğunu anlamıyor. Dar gelirli olduğumuz için minareyi yaptıramıyoruz" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden İhsan Polat ise, "Cami var minaresi yoktur. Hayırseverlerimizden buraya minare yapılmasını istiyoruz. Minare olmadığı zaman cami belli olmuyor. Bunun tez elden yapılıp faaliyete geçirilmesini istiyoruz" dedi.

Cami var ama minare yok! Cemaat dertli, hayırseverlerden yardım bekliyor: Ezan sesi bazen hiç duyulmuyor
Minaresiz cami görenleri şaşırtıyor! Cemaat hayırseverlerden yardım istiyor: Ezan sesi bazen hiç duyulmuyor

Sivas, Ezan, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Minaresiz cami görenleri şaşırtıyor! Cemaat hayırseverlerden yardım istiyor: Ezan sesi bazen hiç duyulmuyor - Son Dakika


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