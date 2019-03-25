Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
41 dakika önce
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Gültepe
istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Gündüz Y.'nin kullandığı 07 YJY 02 plakalı minibüs, Manavgat istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan Levent G.'nin kullandığı 07 LUD 49 plakalı otomobilin tali yola sapması sırasında çarpıştı.
Bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kazada Süreyya G. ve Mert G. yaralanırken, ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. - ANTALYA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:28 Kaynak: İHA
Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu: Rusya ile Pasaportsuz Seyahat İçin Toplantılar Başladı
Cinsel İlişkiye Girdiği Kadını Öldürdü, Savunması Pes Dedirtti
5 Kişinin Katil Zanlısı: Bana Emir Geldi "Vur" Dediler Vurdum
Rottweiler Cinsi Köpeğin Saldırdığı 2 Yaşındaki Almila Ölümden Döndü