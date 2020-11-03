Minik Elif'in enkazdan kurtarılış anını, duvara resmetti - Son Dakika

Minik Elif'in enkazdan kurtarılış anını, duvara resmetti

03.11.2020 16:54
Minik Elif'in enkazdan kurtarılış anını, duvara resmetti, System.String[]

BURDUR'da, 'çoban ressam' olarak tanınan üniversite öğrencisi Büşra Öğüt (22), İzmir'deki depremde enkaz altından 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in kurtarıldığı anın fotoğrafını, çatlamış duvara resmetti.

BURDUR'da, 'çoban ressam' olarak tanınan üniversite öğrencisi Büşra Öğüt (22), İzmir'deki depremde enkaz altından 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in kurtarıldığı anın fotoğrafını, çatlamış duvara resmetti.

Burdur'un Ağlasun ilçesinde yaşayan Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü son sınıf öğrencisi Büşra Öğüt, İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Elif Perinçek'in mucizesini sanatla birleştirdi. Öğüt, yıkılan Doğanlar Apartmanı enkazından 65 saat sonra kurtarılan Elif Perinçek'in arama kurtarma görevlisinin parmağını tuttuğu sırada çekilen fotoğrafını ölümsüzleştirdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların kapanmasının ardından 1100 rakımlı Akdağ Yaylası'nda ailesiyle birlikte yaşayan Büşra Öğüt, çatlamış beton bir duvar üzerine çizdiği resme 'Umut' adını verdi.Resmi sosyal medya hesabından paylaşan Öğüt, "Yıkıntıların altında kalan yalnızca o küçük beden değil, hepimizin yüreğiydi. Sizler aslında hepimizi çıkardınız o yığından. Kaybettiğimiz canlar ve canını ortaya koyarak kurtarmaya çalışanlar için" dedi.


Minik Elif'in enkazdan kurtarılış anını, duvara resmetti
Minik Elif'in enkazdan kurtarılış anını, duvara resmetti
Minik Elif'in enkazdan kurtarılış anını, duvara resmetti

Üniversite, Burdur, Ressam, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Minik Elif'in enkazdan kurtarılış anını, duvara resmetti - Son Dakika


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