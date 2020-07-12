Minik Gökalp'in yaşaması için 2,4 milyon dolar gerekiyor - Son Dakika

Minik Gökalp'in yaşaması için 2,4 milyon dolar gerekiyor

Minik Gökalp'in yaşaması için 2,4 milyon dolar gerekiyor Bursa'da, Spinal Müsküler Atrofi tip 2 teşhisi konan 21,5 aylık Gökalp bebeğin, Amerika'daki tedavisi için gerekli olan 2,4 milyon doları toplamak için son 2,5 ayı kaldı.

Minik Gökalp'in yaşaması için 2,4 milyon dolar gerekiyor

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BURSA - Bursa'da, Spinal Müsküler Atrofi tip 2 teşhisi konan 21,5 aylık Gökalp bebeğin, Amerika'daki tedavisi için gerekli olan 2,4 milyon doları toplamak için son 2,5 ayı kaldı. Sosyal medya hesaplarından yardım kampanyası başlatan Küçük ailesi, devlet büyükleri, iş adamları ve vatandaşlardan yardım bekliyor.

Bursa'da, SMA tip 2 hastası Gökalp bebek, ciğerlerinin gelişmesi ve nefes alabilmesi için 'Bibap' denilen cihaza bağlı tutuluyor. Türkiye'de "gevşek bebek" sendromu olarak bilinen "spinal musküler atrofi tip 2" hastası olarak dünyaya gelen Gökalp'in ise bu hastalığı yenerek, hayata tutunabilmesi için dünyada sadece Amerika'da uygulanan ve yüzde 95 başarı oranı ile yaklaşık 2 milyon 400 bin dolarlık tedavinin uygulanması gerekiyor. Gökalp'in sadece 2 yaş altındaki bebeklere uygulanan 'gen' tedavisi için 2,5 aylık bir süresi kaldı.

Sefa ve Yelda Küçük çiftinin 21,5 aylık bebekleri Gökalp'in tedavisi için sosyal medya hesaplarından yardım kampanyası başlatan aile, devlet büyükleri, iş adamları ve vatandaşlardan yardım bekliyor. İlk doğduğunda herhangi bir sıkıntısı olmayan Gökalp bebek 6 aylık olduğunda fiziksel hareketlerinde hızlı bir yavaşlama olmaya başladı ve bir sorun olduğu fark edildi. Daha önce ayaklarını hareket ettirebilen Gökalp bir süre sonra ayaklarını kaldıramamaya, sağa sola dönememeye ve emekleyememeye başladı. Gökalp'e 11,5 aylıkken SMA tanısı konulduğunu ifade eden anne Yelda Küçük, "Anne babası olarak da ilk zamanlarda kötü dönemler geçirdik. İlk zamanlarda kabullenişimiz de zor oldu. Daha sonra 'Gökalp için ne yapabiliriz' diye araştırmaya başladık. Günde 3 defa olmak üzere fizik tedaviye başladık. Gökalp büyüdükçe bu tedavi zorlaşıyor çünkü istemiyor. Biz şu an devletimizin ücretini karşıladığı ilacı alıyoruz çünkü bu hastalığı durduruyor. Gökalp'in iyileşmesi için yoğun bir şekilde fizik tedaviye devam ediyoruz ama Amerika'daki gen tedavisi için çok umutluyuz. Bu tedavi oğlumuzun iyileşmesi için umut verici bir tedavi. Bu yüzden bu tedaviye ulaşmak istiyoruz. Bu tedavi 2 yaş altı bebeklere uygulanıyor. Biz de oğlumuzun bu tedaviyi alarak, yürüyebilmesi için insanlardan yardım bekliyoruz. Yurt dışında bu tedaviyi alan bebeklerin iyileşme sürecini gördükçe bizim de oğlumuzun bunu yapabilmesini hayal ediyoruz" diye konuştu.

Çocuğu için yardım bekleyen baba Sefa Küçük, "Yurt dışında benzer bağış toplamalarla bu gen tedavisine ulaşan birçok bebek var. Biz de bunu Gökalp için sizlerle başarabileceğimize inanıyoruz. Gündem korona virüs ama biz zamanla yarışıyoruz. Bu tedavi için Gökalp'in çok kısa bir zamanı kaldı. Tedavinin Amerika'da olması sebebiyle dünyadaki sayılı bağış toplama sitelerinden birinin üzerinden Gökalp adına bağış kampanyamız var. Bununla ilgili detaylara sosyal medya hesaplarından "GOKALP_SMA ve #GOKALPİNKAHRAMANISENOL " hashtaginden bizlere ulaşabilirsiniz. Gökalp'in hayata tutunabilmesi için duyarlı halkımızın yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve iş insanlarından yardım bekliyoruz. Bu tedavi ne kadar erken uygulanırsa o kadar faydalı oluyor" dedi.

Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 13:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Minik Gökalp'in yaşaması için 2,4 milyon dolar gerekiyor - Son Dakika

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