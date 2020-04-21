Minik Leanne'den Başkan Deniz Köken'e sürpriz - Son Dakika

Eyüpsultan Belediyesi'nin koronavirüs salgını nedeniyle sosyal medyada başlattığı canlı yayınlar sadece Türkiye'de değil, dünyanın farklı ülkelerinden de izleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Connecticut eyaletinde yaşayan Dilek Yığar da 'Bil Kazan Yarışması'nın sıkı takipçisi oldu. Dilek Yığar'ın torunu da yarışmayı izlerken gördüğü Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e jest yaptı.

Resim çizme konusunda yetenekli olan 9 yaşındaki Leanne Doucett, bu yeteneğini Başkan Deniz Köken için sergiledi. Karakalem çalışmasıyla Köken'in resmini çizen Leanne, daha sonra resmi sosyal medya hesabı üzerinden gönderdi. Başkan Deniz Köken, Leanne'nin bu jestini çok beğendiğini belirterek resmi kendi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşarak teşekkür etti.