Son Dakika Haberleri: Minik Lorin Gözyaşlarıyla Toprağa Verildi

Minik Lorin Gözyaşlarıyla Toprağa Verildi

1 saat önce

KIRŞEHİR'de otobüs kazasında hayatını kaybeden 3 yaşındaki Lorin Naira Can, Tunceli'nin Hozat ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Minik Lorin Gözyaşlarıyla Toprağa Verildi, System.String[]
KIRŞEHİR'de otobüs kazasında hayatını kaybeden 3 yaşındaki Lorin Naira Can, Tunceli'nin Hozat ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaza, 2 gün önce Kırşehir- Kırıkkale karayolu Akpınar ilçesi yakınlarında meydana geldi. Tunceli'den İstanbul'a giden Can Dersim Tuncelililer firmasına ait Kazım Arslan yönetimindeki 62 AR 671 plakalı yolcu otobüsü, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kayganlaşan yolda, kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada, İsmail Güneş (40), Ramazan Yegül (19) ve Lorin Naira Can (3) yaşamını yitirdi, 35 kişi de yaralandı. Lorin Naira Can'ın ölümü, başta sevdikleri olmak üzere tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. 

Minik Lorin, bugün Tunceli'de düzenlenen törende gözyaşlarıyla toprağa verildi. Lorin için ilk tören Pertek ilçesine bağlı Akdemir köyündeki cemevinde düzenlendi. Cemevindeki törene Lorin'in babası Volkan Can, büyükannesi Didar Emir'in yanı sıra çok sayıda kişi katıldı. Cenaze töreninde Lorin'in yakınları, tabuta sarılarak ağıtlar yaktı. Lorin'in anneannesi Emir'in, "Mavi boncuğum, üşüdün kalk ne olur kalk, hadi kalk bizi bırakıp gidemezsin, kuzum kalk" diyerek yaktığı ağıtlar cenazeye katılan herkesi ağlattı. Alevi dedesinin kıldığı cenaze namazı sonrası Lorin'in cenazesi omuzlara alınarak, Hozat ilçesine bağlı Akpınar köyünde toprağa verildi.

Bu arada kazada yaralanan Lorin'in annesinin Kırşehir'deki Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü ve kızını kaybettiği konusunda bilgisinin olmadığı öğrenildi.

- Tunceli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:24 Kaynak: DHA

Hozat, Kırşehir, Tunceli, 3. Sayfa
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