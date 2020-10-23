Minik öğrencilerden sağlık çalışanlarına "duygulandıran" mektuplar - Son Dakika

Minik öğrencilerden sağlık çalışanlarına "duygulandıran" mektuplar

23.10.2020 17:21
Minik öğrencilerden sağlık çalışanlarına

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına yazdıkları mektuplarla teşekkür etti.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına yazdıkları mektuplarla teşekkür etti.

Safranbolu Mustafa Antepoğlu İlkokulu öğrencileri, "Kalpten Kalbe Bir Yol" projesi kapsamında yazdıkları mektupları, İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla sağlık çalışanlarına gönderdi.

4/B öğrencilerinden Şirinsu Çulha, mektubunda, "Sevgili sağlık çalışanlarımız, bizler için çok çalışıyorsunuz, gecenizi gündüzünüze katıyorsunuz. Bunun için sizlere minnettarız. Çocuklarınıza sarılamıyorsunuz, evinize gidemiyorsunuz, hastanede sabahlıyorsunuz. Hem sizi hem kendimizi düşünerek hem sosyal mesafeye hem de temizlik kurallarına uymamız gerekiyor. Yaptıklarınız için teşekkür ediyorum. Siz bizi iyileştiriyorsunuz, ben de sizin için dua ediyorum." diye yazdı.

2/B sınıfından Berra Konuk ise kalp şekilleriyle süslediği mektubunda, "Bu zor günlerde üstün çalışmalarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Çınar Berk Akınca da mektubunda aşı bulunana kadar kurallara uyacakları sözünü verdi.

"Hep sizi düşünüyoruz, kalbimizde siz varsınız"

3/B'li Sare Nur Kazan, mektubunda "Hep sizi düşünüyoruz, kalbimizde siz varsınız. Koronavirüs olduğu için işiniz daha çok zorlaştı. Hastalık bulaştı ama sizler bizi bu hastalıktan kurtarmak için çalıştınız, sizi çok seviyorum." sözlerine yer verdi.

"Gece gündüz durmadan çalışıyorsunuz"

Mektubunun boşluklarını maske resimleriyle donatan Aydan Ekin Bölük de şunları yazdı:

"Sizler gece gündüz durmadan çalışıyorsunuz, bu hastalık sizlerin sayesinde kontrol altına alınıyor. Biz de maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak elimizden geleni yapıyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum sağlık çalışanları."

Zeynep Nur Aksoy, kendileri için sağlık çalışanlarının hayatlarını tehlikeye attığını vurguladığı mektubunda, sağlık çalışanlarına teşekkür ederek salgının bir an önce bitmesi temennisinde bulundu.

"Hayatınızı riske atarak çalışıyorsunuz"

Hastane ve ambulans resimleri çizdiği mektubunda sağlık çalışanlarına teşekkür eden Hayrunisa Altınay ise şöyle devam etti:

"Bu zor günlerde bizlerin sağlığını korumak ve ihtiyacımız olduğunda bizlere yardım etmek için gece gündüz demeden ailenizden ayrı kalarak, hayatınızı riske atarak çalışıyorsunuz. Ailem ve kendi adıma teşekkür ederim."

Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, mektupların kendilerini çok duygulandırdığını, yorgunluklarını aldığını söyledi.

Özellikle minik yüreklerden bu güzel kelimeleri duymanın ayrı bir mutluluk verdiğine değinen Sarı, "Çocuklarımıza, velilerimize ve öğretmenlerimize sağlık çalışanları adına gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız koca yürekli, minik kalpler. Sizleri çok seviyoruz." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürlüğü, Koronavirüs, Safranbolu, Karabük, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Minik öğrencilerden sağlık çalışanlarına 'duygulandıran' mektuplar - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Trabzonspor'da bir futbolcu, koronavirüse yakalandı Son Dakika: Azerbaycan ordusu, 13 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden belediye başkanı koronaya yakalandı Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geldi Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle Londra'da görüntülendi Son Dakika! ABD, Türkiye'deki vize işlemlerini terör gerekçesiyle askıya aldı Neslihan Atagül, arasının açık olduğu Burak Özçivit'le ilgili soruya ateş püskürdü 6 ay sonra ortaya çıktı! Annesini korumak isteyen çocuğa işkence edip diri diri yakmışlar
Son Dakika: Yüz yüze eğitimde üçüncü aşamanın detayları belli oldu Son Dakika: Yüz yüze eğitimde üçüncü aşamanın detayları belli oldu         
17:11
Suudilerden Trump'ı kızdıracak hamle: Çinli Huawei ve Alibaba ile anlaşma imzaladılar Suudilerden Trump'ı kızdıracak hamle: Çinli Huawei ve Alibaba ile anlaşma imzaladılar         
16:41
Göztepe ile karşılaşacak Kasımpaşa'da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı Göztepe ile karşılaşacak Kasımpaşa'da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı         
16:15
Süper Lig hakemi Ümit Öztürk koronavirüse yakalandı Süper Lig hakemi Ümit Öztürk koronavirüse yakalandı         
16:14
Tekstil işçisi kahvehane tuvaletinde bileğini keserek intihar etti Tekstil işçisi kahvehane tuvaletinde bileğini keserek intihar etti         
16:06
Erdoğan'ın S-400 açıklamasının hemen ardından ABD'nin vize işlemlerini askıya alması dikkat çekti Erdoğan'ın S-400 açıklamasının hemen ardından ABD'nin vize işlemlerini askıya alması dikkat çekti         
15:46
Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı         
14:52
Son dakika: Borç yapılandırmasının detayları belli oldu: Vergi, SGK, KYK, trafik, köprü borcu ve cezalarını kapsayacak Son dakika: Borç yapılandırmasının detayları belli oldu: Vergi, SGK, KYK, trafik, köprü borcu ve cezalarını kapsayacak         
14:35
Esir alınan Ermeni askerden olay itiraf: PKK Karabağ'da savaşıyor, askerler aylık 600 dolar maaş alıyor Esir alınan Ermeni askerden olay itiraf: PKK Karabağ'da savaşıyor, askerler aylık 600 dolar maaş alıyor         
13:53
Eski eşini öldürdüğünü soğukkanlılıkla anlattı: Erkeklerin numaralarını kadın ismiyle kaydetmiş Eski eşini öldürdüğünü soğukkanlılıkla anlattı: Erkeklerin numaralarını kadın ismiyle kaydetmiş         
13:53
Çiftçi ve hayvancılık destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak Çiftçi ve hayvancılık destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak         
12:52
Melek'in öldürülmesinde azmettirici eski sevgili 3 kimlikli çıktı! Tüm emniyet peşinde Melek'in öldürülmesinde azmettirici eski sevgili 3 kimlikli çıktı! Tüm emniyet peşinde         
12:40
3 gün zorlama hapis cezası alan fenomen Sinem Umaş, emniyete teslim oldu 3 gün zorlama hapis cezası alan fenomen Sinem Umaş, emniyete teslim oldu         
12:04
Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı         
11:26
Konya-Antalya yolunu 26 km daha kısaltacak tünelde sona geliniyor Konya-Antalya yolunu 26 km daha kısaltacak tünelde sona geliniyor         
10:35
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar         
02:03
Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim         
22:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2020 17:24:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Minik öğrencilerden sağlık çalışanlarına "duygulandıran" mektuplar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei