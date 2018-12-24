Minik Semazenler Kendilerine Hayran Bıraktı
1 saat önce
Bilecik'te Mevlana Haftası kapsamında düzenlenen programda minik semazenlerin gösterisi kendilerine hayran bıraktı.
Bilecik
'te Mevlana Haftası
kapsamında düzenlenen programda minik semazenlerin gösterisi kendilerine hayran bıraktı. Küre
Dursun Fakıh İlkokulu/Ortaokulu tarafından Mevlana'nın vuslatının 745'inci yıl dönümü sebebiyle bir etkinlik düzenlendi. İlkokul öğrencileri tarafından hazırlanan programa Söğüt
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım
, öğretmenler ve veliler katıldı. Programda öğrenciler tarafından Hz. Mevlana'nın hayatı ve sözleri okunurken, minik öğrencilerin düzenlediği semazen gösterisi büyük beğeni topladı. Söğüt İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım programdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:18 Kaynak: İHA
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