Minik yürekler kumbaralarında biriktirdikleri paraları İdlib'e gönderdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Minik yürekler kumbaralarında biriktirdikleri paraları İdlib'e gönderdi - Son Dakika

Minik yürekler kumbaralarında biriktirdikleri paraları İdlib'e gönderdi

6 saat önce

Bilecik İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Bilecik Şubesi tarafından "Yolun İyilik Olsun" sloganıyla başlatılan yardım kampanyasına 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencileri kayıtsız kalmadı.

Minik yürekler kumbaralarında biriktirdikleri paraları İdlib'e gönderdi, System.String[]

Bilecik İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Bilecik Şubesi tarafından "Yolun İyilik Olsun" sloganıyla başlatılan yardım kampanyasına 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencileri kayıtsız kalmadı. Minik yürek kumbaralarında biriktirdikleri paraları İdlib'e gönderdi.


Bilecik İl Müftülüğüne bağlı Hacı Menekşe Sözer Kur'an Kursu'nda eğitim gören minikler, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkları kampanya kapsamında İdlib'de yardıma muhtaç insanlara ulaştırılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfı Bilecik Şubesi'ne bağışladı. Yıllardır devam eden iç savaş nedeniyle, tarihin en büyük insanlık dramının yaşandığı İdlib'e yardım amaçlı öğrencilerinin kumbaralarında biriktirdikleri paraları Bilecik İl Müftü Vekili Mustafa Topal ve İl Müftü Yardımcısı Aysel Hacıömeroğlun'a teslim ederkenki heyecanı görülmeye değerdi. - BİLECİK

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Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:43 Kaynak: İHA
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