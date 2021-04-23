Minikler, geleceğin kargocularını çizdi - Son Dakika

Yurtiçi Kargo, 23 Nisan Resim Yarışması'nın bu yıl on üçüncüsünü gerçekleştirdi. Şirket çalışanlarının çocuklarının katıldığı programda, 'Geleceğin Kargocusunu Çiz' konulu resim yarışmasında minikler, sınırsız hayal güçlerini kullanarak birbirinden güzel resimler ortaya koydu.

Çocukların hem eğlendiği hem de yaratıcılıklarını ortaya koydukları ödüllü resim yarışmasında, eğitim gördükleri sınıflara göre 3 ayrı kategoride değerlendirilen çocuklar etkinlik sonunda ödüllendirildi. Her kategorinin birincisine Notebook, ikincilere iPad ve üçüncülere bisiklet hediye edildiği yarışmada 50 çocuğun ise jüri özel ödülü ile ödüllendirildiği belirtildi.

Dereceye giren çocuklarla online ortamda bir araya gelen Genel Müdür Fatih Önyol, çocuklarla sohbet ederek çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

"YURTİÇİ KARGO'DAN ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERE 23 NİSAN MÜJDESİ"

Yurtiçi Kargo, şirket içinde düzenlenen etkinliğin yanı sıra 23 Nisan kapsamında tüm öğretmen ve öğrencilerin yararlanabileceği bir indirim kampanyası hazırlandığını duyurdu. 23 Nisan-30 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında öğretmen ve öğrencilerin yapacakları bireysel gönderilerde yüzde 25'lik indirimden yararlanabilecek. Yurtiçi Kargo'nun kampanyayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"23 Nisan'da başlayacak olan kampanya ile öğretmen ve öğrenciler Türkiye genelindeki herhangi bir Yurtiçi Kargo birimine giderek 30 desiye kadar yapacakları bireysel gönderilerde yüzde 25 indirimden yararlanabilecek. Kampanyadan yararlanacakların öğretmen ya da öğrenci olduklarını gösteren kimliklerini operatöre göstermeleri yeterli olacak. Kampanya ile ilgili detaylı bilgiye, www.yurticikargo.com adresinden veya 444 99 99 numaralı Yurtiçi Kargo çağrı merkezinden ulaşılabilir."