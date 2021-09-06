Minikler önce dondurma yedi, sonra okula başladı - Son Dakika

Minikler önce dondurma yedi, sonra okula başladı

Okul öncesi eğitime başlayan çocuklara dondurma ikram edildi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta düzenlenen etkinlikte minik öğrenciler eğitim öğretime dondurma ile başladı.

Onikişubat İlçesi Menekşe Anaokulunda, okul öncesi eğitimlerine başlayan yaklaşık 170 çocuk için etkinlik düzenlendi. Okulun bahçesine konumlandırılan trambolinde eğlenen çocuklara Maraş dondurması dağıtıldı.

Onikişubat Belediyesi Başkanı Hanefi Mahçiçek ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen'in de ziyaret ettiği minik öğrenciler, ilk ders zili ile eğitim öğretime başladı.

Öğrencilere en güzel sürprizin Maraş dondurması olduğunu ifade eden öğretmen Zeliha Yıldırım, "Okulumuzun açılışını ilk gününde çocuklarımızın ağızları tatlandırmak ve güzel bir eğitim öğretim yılına başlamak adına çocuklarımıza dondurma ikramında bulunuldu" dedi.

Bir veli ise, "Benim ikinci oğlum ve burada eğitim alıyor. Okulumuzdan memnunuz. Dondurması ile ünlü şehrimizde çocuklarımız okulun ilk gününde bu lezzeti tattı" dedi.

Etkinliği organize eden esnaf Adem Mağralı ise, "Çocuklarımızın okulun ilk gününde ağızları tatlansın diye onlara dondurma ikramında bulunduk, daha sonra palyaço eşliğinde eğlenip eğitim hayatına başladılar" dedi.