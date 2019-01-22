Miniklerden "Sokak Dostlarımızı Besleyelim" Kampanyası
31 dakika önce
Zonguldak'ta Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri her akşam farklı mahallede topladıkları paralarla aldıkları mamalar ile sokak hayvanlarını besliyorlar.
Zonguldak
'ta Gazi Mustafa Kemal
Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri her akşam farklı mahallede topladıkları paralarla aldıkları mamalar ile sokak hayvanlarını besliyorlar.
Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu Öğretmeni Gonca Uğurlu
Değirmenci ve öğrencileri Ela Nur Albayrak, Hazel Kurt, Aras Çakır, Yusuf Uzun
ve Murat Yılmaz
"Sokak dostlarımızı besleyelim yardım kampanyası" kapsamında oluşturdukları sınıf kumbarasında biriktirdikleri harçlıklarıyla yiyecek alıp sokak hayvanlarını besledi.
Her akşam farklı mahalledeki kedi ve köpekleri beslediklerini belirten Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu Öğretmeni Gonca Uğurlu Değirmenci; "Öğrencilerimiz ile birlikte 11 paket kedi ve köpek maması aldık. Bunları her akşam farkı mahallede bulunan sokak hayvanlarına veriyoruz. Ben öğrencilerime çok teşekkür ediyorum" dedi. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:53 Kaynak: İHA
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