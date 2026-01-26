Annesinin cenazesinde kardeşini katletti - Son Dakika
Annesinin cenazesinde kardeşini katletti

26.01.2026 19:00
26.01.2026 19:00
Annesinin cenazesinde kardeşini katletti
İstanbul Kağıthane'de camide anneleri Nuriye Mutlu'nun cenaze namazına katılan iki kardeş arasında namazın ardından miras paylaşımından dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştüğü olayda ağabey Mustafa Mutlu, kardeşi Mehmet Mutlu'yu silahla başından ve karnından vurarak öldürdü.

İstanbul'da kan donduran bir olay meydana geldi. Olay, saat 16.30 sıralarında Kağıthane'nin Nurtepe Mahallesi'nde bir camide meydana geldi. İddiaya göre, aralarında miras paylaşımından dolayı anlaşmazlık olan Mustafa ve Mehmet Mutlu kardeşler, vefat eden anneleri Nuriye Mutlu'nun cenaze namazına katıldı.

ANNESİNİN CENAZESİNDE KARDEŞİNİ KATLETTİ

İkinci namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından iki kardeş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştüğü olayda silahını çeken Mustafa Mutlu, kardeşi Mehmet Mutlu'yu silahla başından ve karnından vurdu.

ŞÜPHELİNİN 10 SUÇ KAYDI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda ağır yaralandığı belirlenen Mehmet Mutlu ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Mutlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan şüpheli Mustafa Mutlu ise Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı. Olayda kullandığı ruhsatsız tabancaya da el konulan Mustafa Mutlu'nun polis ekiplerinde kasten yaralama başta olmak üzere 10 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ayşe T. Ayşe T.:
    ikisende yar olmadi 21 0 Yanıtla
  • Erdal Sarıgül Erdal Sarıgül:
    ne insanlar var 15 0 Yanıtla
  • Mustafa Acik Mustafa Acik:
    afferin size adamsınız 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
