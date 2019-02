Mirasımızın İzinde: 1. Balkan-Türk Kadın Çalıştayı" - Şentop

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop , "20. yüzyıl çok övünülecek bir yüzyıl değil insanlık tarihinde. Bu övünülmeyecek işlerin sahipleri ve failleri aslında o özentiyle baktığımız insanlar. Halbuki bizim kendi kültürümüze, medeniyetimize döndüğümüzde, baktığımızda utanacağımız değil aksine her zaman iftihar edeceğimiz, insanlığa örnek olarak göstereceğimiz birçok yaklaşım, ilke, kurum, uygulama var." dedi.Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Tekirdağ Temsilciliğinin iş birliği ile hayata geçirilen ve Balkanlar'daki soydaş kadınların sorunlarına çözüm önerileri sunmayı amaçlayan "Mirasımızın İzinde: 1. Balkan-Türk Kadın Çalıştayı", Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, burada yaptığı konuşmada, Edirne 'nin çok güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptığını belirtti.Kadınların kültür taşıyıcıları olduğunu, kültürün ince detaylarını dokuyarak sonraki kuşaklara aktarılmasında büyük önem taşıdığını vurgulayan Şentop, çalıştayın düzenlenmesinde başta KADEM olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.20. yüzyılın insanlık tarihinin en vahşi ve en kanlı yüzyılı olduğunu, yaşanan savaşlar nedeniyle 100 milyona yakın insanın hayatını kaybettiğini ifade eden Şentop, 21. yüzyılın başında insanlığın çıkış ve arayış içerisinde olduğunu vurguladı.19.ve 20. yüzyılın tüm dünyada insanların kendi kültürlerinden, geçmiş kültürlerinden utanarak, sıkılarak, bir öz güven eksikliğiyle yüzünü batıya döndüğü bir dönem olduğunu aktaran Şentop, konuşmasına şöyle devam etti:"20. yüzyıl çok övünülecek bir yüzyıl değil insanlık tarihinde. Bu övünülmeyecek işlerin sahipleri ve failleri aslında o özentiyle baktığımız insanlar. Halbuki bizim kendi kültürümüze, medeniyetimize döndüğümüzde, baktığımızda utanacağımız değil aksine her zaman iftihar edeceğimiz, insanlığa örnek olarak göstereceğimiz birçok yaklaşım, ilke, kurum, uygulama var. Bu bakımdan bunu büyük ölçüde aştığımıza inanıyorum. Ama esas meselelerimizden birisi elbette bu mirasımızın ne olduğunu anlamak ve bu bugünün anlayışı, diliyle, ifade edip, kavrayabilecek noktaya gelmek.Ama onun kadar önemli olan bu mirasımıza bir öz güven içerisinde sahip çıkabilecek bir dirayeti göstermektir. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye çok kısa zamanda bu öz güven problemini aştı. Daha önce yurt dışına gittiğinizde birçok yerde, az sayıda iş adamı görürdünüz, az sayıda akademisyenle karşılaşırdınız ama bugün şimdi gittiğimizde, dünyanın her yerinde en girişimci iş adamları Türkiye kökenli iş adamları, en girişimci, en önder akademisyenler, Türkiye kökenli akademisyenler... Bunu görüyoruz. Niye? Biz kendi tarihimize, kendi kültürümüze ve medeniyetimize dair öz güvenimize sahip çıktık, bunu kazandık."-"Edirne baba ocağıdır"Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da Osmanlı medeniyetinin Edirne'de kurulduğunu söyledi.Edirne'nin Evlad-ı Fatihan'a baba ocağı olduğunu ifade eden Rektör Tabakoğlu, o yüzden çalıştayın Edirne'de yapılmasının çok anlamlı olduğunu kaydetti.KADEM Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu ise kökleri asırlar öncesine dayanan kadim dostluğu ve kardeşliği yad etmek için bir araya geldiklerini söyledi.Osmanlı medeniyetinin farklı kültürlerin bir arada yaşayabileceği barış ve huzuru tesis ettiğini anlatan Gümrükçüoğlu, "Ahilik faaliyetleri, Evlad-ı Fatihan ile Anadolu ve Rumeli arasında sağlanan toplumsal birlik dünyada örneğine az rastlanan bir medeniyet anlayışının, kardeşlik duygusuyla pekiştirilmiş halidir. Osmanlı ile yüzünü İslam medeniyetine dönen bu topraklarda bütün kimliklerin saygı ve hoşgörü ile karşılandığı kimsenin kendi kültürünün ve inancının dışında bir hayata zorlanmadığı tarihi belgelerle sabittir." dedi.Osmanlı kültürünün bir miras değil gelecek nesillere aktarılması gereken bir emanet olduğunu ifade eden Gümrükçüoğlu, "Biz de KADEM olarak Ahilik teşkilatının bir kolu olan Baciyan-ı Rum'daki kardeşlerimiz gibi onların yolunda ilerliyoruz. Çünkü medeniyetleri ayakta tutmanın ancak insanın gönlünde yer etmeyle mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu inançla kadın, erkek hepimiz milletimize hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bugün farklı kültürlerin birlikte dostça ve kardeşçe yaşadığı bir medeniyetin rehberliğinde, kadın ve erkeğin birbirinin dostu ve yardımcısı olduğunu hatırlatıyoruz." diye konuştu.Düzenleme Komitesi adına KADEM Tekirdağ Temsilcisi Zeynep Şentop Şahin ve Trakya Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Nilgün Tabakoğlu da konuşma yaptı.Çalıştaya, Kosova Parlamentosu Başkan Vekili Müfera Şinik Anayasa Mahkemesi Üyesi Salih Murat, Karadağ Müftüsü Rıfat Feyziç , Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, bölge milletvekilleri, rektörler ve protokol üyeleri ile Balkanlar'dan gelen kadınlar, sivil toplum temsilcileri katıldı.Açılış konuşması sonrası Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem'in moderatörlüğünde "Mirasımızın İzinde: Balkanlar'da Türkler" paneline geçildi.Panelde, Kosova Demokratik Türk Partisi Milletvekili ve Parlamento Başkan Vekili Müferrah Şinik, Makedonya Anayasa Mahkemesi Üyesi Salih Murat, Karadağ Müftüsü Rıfat Feyziç ve Batı Trakya Türk Kadın Platformu'ndan Dr. Pervin Hayrullah konuşma yaptı.