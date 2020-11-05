Mirkan Aydın golünü Ayda ve Elif'e armağan etti
05.11.2020 21:58
HATAY / DHAAtakaş Hataysporlu futbolcu Mirkan Aydın, Şanlıurfaspor karşısında attığı golü 'Umut var' işareti yaparak, İzmir'de yaşanan depremde enkazdan sağ kurtulan Ayda ve Elif bebeğe armağan etti.
HATAY/ DHA
Atakaş Hataysporlu futbolcu Mirkan Aydın, Şanlıurfaspor karşısında attığı golü 'Umut var' işareti yaparak, İzmir'de yaşanan depremde enkazdan sağ kurtulan Ayda ve Elif bebeğe armağan etti.
Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü turunda Şanlıurfaspor'u konuk eden Atakaş Hatayspor, Mirkan Aydın'ın 26'ncı dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Mirkan Aydın, golün ardından İzmir depreminde enkaz altından kurtarılan Ayda ve Elif bebeği 'Umut var' işareti yaparak unutmadı. Baş parmağını tutarak objektiflere poz veren Aydın, golünü İzmir'de yaşanan depremde enkazdan sağ kurtulan Ayda ve Elif bebeğe armağan etti.
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