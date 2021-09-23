MİŞEL, 17 YAŞINDA 'TROMPET' ÇALDIĞI BANDOYA 66 YIL SONRA ŞEFLİK YAPTI - Son Dakika

EDİRNE'de 1955 yılında girdiği belediye bandosunda 10 yılı aşkın görev yapan Mişel Ovadya (83) çocukları ve torunlarıyla kente geldi. Edirne Belediyesi'ni ziyareti sırasında bando ekibi tarafından karşılanan Ovadya, şeflik yaparak eski günlerini andı.

Mişel Ovadya, 1950 yılında kurulan Edirne Belediye Bandosu'na 17 yaşındayken trompet sanatçısı olarak girdi. 10 yıla aşkın görev yapan Ovadya 'trompeti büyülü çalan sanatçı olarak' anıldı. Şu an İstanbul'un Adalar ilçesinde yaşayan Ovadya, çocukları ve torunlarıyla Edirne'ye geldi. Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın daveti üzerine de belediyeye giden Ovadya, büyük bir sürpriz yaşadı. Edirne Belediye Bandosu, Ovadya'yı belediye binasının önünde karşıladı. Ziyaret sonrası bando kıyafetleri giyen Ovadya, bir süre şeflik yaptı, özlediği şarkı ve marşları çaldırdı.

'BELEDİYEDE AĞIRLAMAKTAN ONUR DUYDUK'

Ovadya'nın Edirne kökenli ve Yahudi toplumundan bir hemşehrisi olduğunu belirten Recep Gürkan "Yıllar sonra kadim dostumuz Mişel Ovadya'yı belediyemizde ağırlamaktan onur duyduk. Onun sıcacık kalbi, samimi sohbeti bizi derinden etkiledi. Mişel Ovadya iyi ki geldi. Kendisine sağlıklı uzun ömürler diliyorum" dedi.