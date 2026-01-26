Mısır\'da Çocukların Dijital Kullanımına Düzenleme

Mısır Meclisi, Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin talimatı doğrultusunda, çocukların sosyal medya ve akıllı telefon kullanımına düzenleme getiren bir yasa tasarısı hazırlamak için çalışmalara başlama kararı aldı.

Meclisten yapılan açıklamada, çocukların dijital platformları kullanımına ilişkin yasal bir çerçeve oluşturmak amacıyla Anayasa ve iç tüzük hükümleri doğrultusunda ciddi adımların atılacağı belirtildi.

Düzenlemeyle, "dijital kaos" olarak nitelendirilen mevcut durumun toplum ve gelecek nesiller üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Açıklamada, ilgili Meclis komiteleri aracılığıyla kapsamlı bir kamuoyu istişaresi yürütüleceği, hükümet ile Meclis İşleri Bakanlığı, İletişim Bakanlığı, Ulusal Telekomünikasyon Düzenleme Kurumu ve Ulusal Anne ve Çocuk Konseyi gibi ilgili kurumların görüş ve önerilerinin alınacağı aktarıldı.

Hazırlanacak yasal düzenlemeyle, çocukları düşünce ve davranışlarını tehdit eden risklerden korumanın amaçlandığı vurgulanırken, uluslararası uygulamalardan da yararlanılacağı ve sosyal medya platformları ile dijital içeriklere erişim konusunda etkili yasal denetim mekanizmaları oluşturulacağı bildirildi.

Meclis Eğitim ve Bilimsel Araştırma Komitesi üyesi Milletvekili Cihan Şahin, çocukların dijital teknolojilere erişimini düzenleyen açık ve net bir mevzuatın bulunmamasının gizlilik ihlallerini ve çevrim içi istismar risklerini artırdığını söyledi.

İnsan Hakları Komitesi Başkanı Tarık Rıdvan, tasarının, hızlı teknolojik dönüşüm karşısında çocukların haklarını güvence altına almayı ve psikolojik ile davranışsal gelişimlerini korumayı amaçlayan kapsamlı bir yasal yaklaşımın parçası olduğunu ifade etti. Rıdvan, yürütülen çalışmaların anayasal hükümler ile Mısır'ın taraf olduğu Çocuk Hakları Sözleşmesi çerçevesinde ele alındığını aktardı.

Milletvekili Muhammed Abduh, ailelerin çocuklarının çevrim içi içeriklere erişimini ve kullanım sürelerini denetleyebilmesine imkan sağlayacak özel internet paketleri ve SIM kart uygulamalarının gündemde olduğunu belirtti. Abduh, dijital okuryazarlık kampanyalarının da en az yasa kadar önemli olduğuna dikkati çekti.

Senatör Hazım el-Cündi ise 15 yaş altındaki çocukların akıllı telefon kullanımını sınırlandırmayı öngören ayrı bir yasa teklifi sunmaya hazırlandığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Sisi, 24 Ocak'taki Polis Günü etkinliklerinde yaptığı konuşmada, Meclise çocukların sosyal medya ve akıllı telefon kullanımını düzenleyen bir yasa tasarısı hazırlanması çağrısında bulunmuş, girişimin amacının "bir otoriteyi değil, çocukları bilinç ve gelişimlerini tehdit eden tehlikelerden korumak" olduğunu ifade etmişti.

Sisi ayrıca Avustralya ve İngiltere'de belirli yaş grupları için benzer sınırlamaların hayata geçirildiğini hatırlatmıştı.