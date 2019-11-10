Son Dakika Haberleri: Mısır'da iniş yapan uçak alev aldı
Son Dakika 3. Sayfa Mısır'da iniş yapan uçak alev aldı

Mısır'da iniş yapan uçak alev aldı

6 saat önce

Ukraynalı havayolu şirketi SkyUp'a ait yolcu uçağı, Mısır'daki Şarm El Şeyh Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra alev aldı.

Mısır'da iniş yapan uçak alev aldı, System.String[]

Ukraynalı havayolu şirketi SkyUp'a ait yolcu uçağı, Mısır'daki Şarm El Şeyh Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra alev aldı.


Ukraynalı havayolu şirketi SkyUp'a ait yolcu uçağında Mısır'daki Şarm El Şeyh Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra yangın çıktı. Mısır Sivil Havacılık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Boeing 737-800 tipi uçağın sol iniş takımının alev aldığı belirtildi. Açıklamada, kısa sürede müdahale edilmesi sonucu yangının kontrol altına alındığı bildirildi. SkyUp'dan yapılan açıklamada ise yangın nedeniyle uçaktaki 189 yolcu ve 7 mürettebatın tahliye edildiği, olayda kimsenin yaralanmadığı ifade edildi. - KAHİRE

Şarm El Şeyh, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 10:00 Kaynak: İHA
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