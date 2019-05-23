Mısır'daki Türkler ülkenin iş ve sanat camiasıyla bir araya geldi

Mısır'da yaşayan Türkler, ülkenin iş, kültür ve sanat çevrelerinin ileri gelenleriyle başkent Kahire'de düzenlenen iftar programında buluştu.

Mısır'da yaşayan Türkler, ülkenin iş, kültür ve sanat çevrelerinin ileri gelenleriyle başkent Kahire'de düzenlenen iftar programında buluştu.

Türk-Mısır İşadamları Derneği (TÜMİAD) ve Kahire Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen programda konuşan Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Mustafa Kemalettin Eruygur, iki halkın tarihi, kültürel ve insani bağlara sahip olduğunu belirtti.

Türkiye ve Mısır arasındaki ticari ilişkilere değinen Eruygur, Türkiye İstatistik Kurumunun verilerine göre, 2018 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacminin 5,24 milyar doları geçerek rekor kırdığını söyledi.

Eruygur, "Bir önceki yılla kıyaslandığında Mısır'a ihracatımız yüzde 29,4 artışla 3,05 milyar dolar, ithalatımız yüzde 9,68 artışla 2,19 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Mısır'ın Türkiye'ye yaptığı ihracat ise bu ülke için tarihi bir rekordur." dedi.

- "Bir evi paylaşan iki aile"

AA muhabirine konuşan TÜMİAD Başkanı Atilla Ataseven, 2003'ten bu yana Mısır'da faaliyet gösteren derneğin 700'den fazla üyesi olduğunu ve iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesine önemli katkı sağladıklarını ifade etti.

Türkler ve Mısırlıların bin yıldan uzun süredir beraberlik içinde olduklarına vurgu yapan Ataseven, şunları söyledi:

"Bazı dönemlerde yaşanan siyasi gerginliklere rağmen iki halk her daim iyi ilişkiler içinde oldu. Mısırlılarla yüzyıllardır ticari ilişkilerin yanı sıra evlilikler yoluyla akrabalık bağları kurmuşuz, sevinçlerimiz ve kederlerimiz hep bir olmuş. Mısırlılar ve Türkler arasındaki ilişki bir evde yaşayan iki ailenin hikayesine benzer."

- "Türkçeyi tanıtıyor ve öğretiyoruz"

Kahire Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Emin Boyraz ise yaptığı konuşmada enstitü olarak dünyada 60'a yakın ülkede, halklar arasındaki bağların güçlenmesi için çalıştıklarını belirtti.

Türk üniversitelerindeki onlarca Arapça bölümünde gençlere Arapça öğretildiğine, Mısır'da da 20'ye yakın üniversitede Türkçe bölümünde binlerce Mısırlı öğrencinin Türkçe öğrendiğine dikkati çeken Boyraz, "Biz dostlarımızın dilini öğreniyor, onların da bizim dilimizi öğrenmesini istiyoruz. Türk kültürünü, sanatını, tarihini tanıtıyor ve Türkçeyi öğretiyoruz." dedi.

Yunus Emre Enstitüsünün Mısır'da faaliyete geçtiği 2010'dan bu yana çok sayıda Mısırlının kurumda Türkçe eğitimi aldığını söyleyen Boyraz, "Ayrıca binlerce Mısırlı genç kardeşimiz, Enstitümüzün internet üzerinden Türkçe öğrenme imkanı tanıyan Uzaktan Türkçe Eğitim Portalı vesilesiyle Türkçe öğrenmektedir." diye konuştu.

Boyraz, bunun yanı sıra kültür-sanat etkinlikleri, yaz okulu ve burs programlarıyla Türkiye'ye seyahat edip Türk kültürünü yerinde görme, eğitim alma ve deneyim kazanma fırsatı sunduklarını ifade etti.

İftar programına Mısır'da yaşayan Türkler ile Mısır'ın sanat ve kültür çevrelerinden davetliler katıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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