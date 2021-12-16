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Mısır ve Suudi Arabistan'dan bölgede deniz güvenliğinin korunması vurgusu - Son Dakika

Mısır ve Suudi Arabistan'dan bölgede deniz güvenliğinin korunması vurgusu

16.12.2021 20:03
Mısır ve Suudi Arabistan'dan bölgede deniz güvenliğinin korunması vurgusu

Mısır ve Suudi Arabistan, bölgede deniz seyrüsefer güvenliğine zarar verecek her türlü girişime karşı koyma konusunda anlaştı.

Mısır ve Suudi Arabistan, bölgede deniz seyrüsefer güvenliğine zarar verecek her türlü girişime karşı koyma konusunda anlaştı.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ve Suudi Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan başkanlığında düzenlenen Takip ve Siyasi İstişare Komitesi toplantısına dair Mısır Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre toplantıda deniz güvenliğinin korunmasına vurgu yapan iki ülke, Basra Körfezi, Babu'l Mendeb Boğazı ve Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliğini baltalama girişimlerini kınadı.

Deniz güvenliğine zarar verecek her türlü girişime karşı koyma konusunda anlaşan iki ülke, seyrüsefer özgürlüğünün sağlanmasının önemi ile bölgesel ve uluslararası istikrara tehdit oluşturan her türlü girişimin ele alınmasının gerekliliğine işaret etti.

Mısır ve Suudi Arabistan Arap ülkelerinin iç işlerine müdahale, istikrarlarını tehdit ve halklarının çıkarlarını baltalama girişimlerini reddetme ve bölgedeki terör örgütleriyle her türlü mücadeleyi sürdürme konusunda da anlaşmaya vardı.

İki ülkenin ayrıca Arap Barış Girişimi ve uluslararası kararlara dayanarak, başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırlarında bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasının gerekliliğini beyan ettiği aktarılan açıklamada, tarafların Libya'nın toprak bütünlüğünün sağlanması, seçimlerin planlan tarihte yapılması, yabancı güçler ile paralı askerlerin ülkeden ayrılması hususlarında mutabık olduğu kaydedildi.

Suudi Arabistan'ın, Mısır'ın su güvenliğine tam destek verdiği, bu nedenle Hedasi Barajı'nın doldurulması ve işletilme kuralları konusunda ilk fırsatta bağlayıcı bir yasal anlaşmaya varılmasının önemini vurguladığı ifade edildi.

Mısır'ın ise "ulusal güvenliğinin ayrılmaz bir parçası" olarak gördüğü başta Suudi Arabistan'ın ve Basra Körfezi bölgesinin güvenliği olmak üzere, ulusal güvenliğini korumak için tüm faaliyetlerinde Suudi Arabistan ile dayanışma içinde olduğu aktarıldı.

Mısır ve Suudi Arabistan'dan bölgede deniz güvenliğinin korunması vurgusu
Mısır ve Suudi Arabistan'dan bölgede deniz güvenliğinin korunması vurgusu
Mısır ve Suudi Arabistan'dan bölgede deniz güvenliğinin korunması vurgusu
Mısır ve Suudi Arabistan'dan bölgede deniz güvenliğinin korunması vurgusu
Mısır ve Suudi Arabistan'dan bölgede deniz güvenliğinin korunması vurgusu

Togo Cumhuriyeti, Suudi Arabistan, Basra Körfezi, Mısır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mısır ve Suudi Arabistan'dan bölgede deniz güvenliğinin korunması vurgusu - Son Dakika


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