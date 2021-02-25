Misli.com 3. Lig: Cizrespor: 1 Karşıyaka: 0

Misli.com 3. Lig. 3. Grup 23. hafta mücadelesinde Cizrespor , sahasında karşılaştığı Karşıyaka 'yı 1-0'lık skorla mağlup etti.

Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Selin Genç, şubat ayında deniz sezonunu açtı

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Üretici ve balıkçılar için 140 milyon liralık destek ödemesi bugün başladı