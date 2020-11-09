MİT Cizre'de 4 yıl önce şehit edilen 12 polisin faili teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika

Cizre'de 2016 yılı Ağustos ayında Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne yönelik gerçekleştirilen 12 polisin şehit olduğu 75'inin yaralandığı terör saldırısının planlayıcısı PKK'lı terörist Demhat Sperti kod adlı Mesut Taşkın yurtdışında düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

MİT'in 20 Ekim'de düzenlediği operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Mesut Taşkın'ın, örgütün Güneydoğu Anadolu Bölgesi 'nde düzenlediği çukur olayları sırasında güvenlik güçlerine karşı kullanılan patlayıcıların Türkiye 'ye aktarılmasını organize ettiği belirlendi. Terörist Mesut Taşkın'ın 15 Ağustos 2016'da Silopi 'de Gümrük Müdürlüğü'ne ait servis aracına yönelik bombalı saldırı ile 11 Nisan 2017'de Diyarbakır 'ın Bağlar ilçesinde bulunan emniyet binasına yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırıda kullanılan patlayıcıları da Türkiye'ye soktuğu tespit edildi.

Güvenlik uzmanları MİT'in üst düzey PKK'lı teröristlerin yakalanması ve etkisiz hale getirilmesi için, teknik ve yerel unsurlarıyla başarılı operasyonlar gerçekleştirdiğini belirtti. Türkiye'nin terörle kaynağında mücadele konsepti bağlamında başarılı operasyonlar yaptığını bildiren kaynaklar, örgütün 4 yıl önce gerçekleştirdiği saldırının failinin takip edilerek, yurtdışında etkisiz hale getirilmesinin, kararlılığın ve etkinliğin göstergesi olduğunu bildirdi.

- İstanbul