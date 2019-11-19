Dünyanın önde gelen üniversitelerinden Massachusetts Institute of Technology'nin (MIT) çatısı altında kurulan ve enerji sektörünün küresel arenadaki söz sahibi şirketlerini bünyesinde barındıran MIT Energy Initiative'in Yıllık Araştırma Konferansı, ABD'de düzenlendi.

Sabancı Holding'den yapılan açıklamaya göre, enerji sektöründe teknolojik gelişmelerin ve politikaların ele alındığı önemli etkinlikler arasında yer alan konferans, enerji konusunda etkin akademi, iş dünyası ve politika yapıcıların katılımıyla Boston kampüsünde gerçekleştirildi.

Ana teması "dekarbonizasyon" olan konferansa Türkiye'den tek konuşmacı olarak Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler katıldı.

"Gelecek hedeflerine ulaşmak için üçlü iş birliği şart"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler, sanayide, özellikle demir-çelik ve çimento sektörlerinde enerji tüketimi hakkında değerlendirmede bulunarak, sektörün küresel dönüşüm ve dekarbonizasyon hedeflerine ulaşabilmesi için üçlü bir iş birliğinin önem taşıdığını vurguladı.

Enerji ve sanayide küresel büyüme talebinin devam ettiğini belirten Zaimler, şunları kaydetti:

"Enerji sektörünün geleceğine yön verecek bu iki konuda başarıya ulaşabilmek için doğru piyasa sinyalleri yaratacak etkili politika ve ve teşvikleri tasarlayan regülatörlerin, bu dönüşümü ve yatırımları finanse edilebilir, uygulanabilir, ödenebilir hale getirerek gerçekleştirecek iş dünyasının ve ihtiyaç duyduğumuz teknoloji, inovasyon, çözüm önerilerini geliştiren akademinin birbirleri ile güçlü bağlara sahip olması kritik öneme sahip.

Bugün dünya pazarındaki büyüme ve genişleme, dekarbonizasyon odaklı akademik çalışmaları ve inovasyonu daha da gerekli ve anlamlı kılıyor. Yapılan bütün araştırmalar, gelişmekte olan pazarların öneminin yakın gelecekte daha da fazla artacağını ortaya koyuyor. Bu kapsamda, Türkiye de gelişmekte olan pazarlar içerisinde ekonomik, demografik, jeopolitik ve teknolojik açıdan çok yüksek bir potansiyele sahip."

"Yeni bir iş birliği üzerine çalışıyoruz"

Kıvanç Zaimler, Türkiye'nin, sahip olduğu bu potansiyeli enerjide olduğu gibi çelik, çimento gibi enerji ile yakın ilişkili sanayi alanlarında elde ettiği başarılar ile somutlaştırdığını aktararak, "Türkiye olarak, enerjide dünyanın en büyük oyuncularından birisi olduğumuz gibi çelik ihracatında dünya 6'ncısı, çimento üretiminde ise dünya 4'üncüsüyüz. Bu başarılara giden yolda regülatör, iş dünyası ve akademi olarak önemli tecrübeler biriktirdik." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de sanayideki enerji tüketimindeki iyi uygulamalara da değinen Zaimler, yeni trendlerin de başarılı şekilde uygulamaya geçebilmesi için gerekli ihtiyaçları paylaştı.

Sabancı Holding Enerji Grubu şirketleri ve MIT Energy Initiative arasında yürütülen ortak çalışmaları somutlaştıracak bir iş birliği üzerine çalıştıklarını da aktaran Zaimler, "Yönetim Kurulu Başkanımız Güler Sabancı, MIT Energy Initiative Uluslararası Danışma Kurulu'nda uzun yıllardır görev alıyor. Küresel enerji dönüşümüne liderlik eden topluluklardan biri olarak, gerek Türkiye gerekse uluslararası platformlardaki çalışmalarımızı sürdürecek; bu vizyonda yeni adımlar atmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.