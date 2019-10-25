Son Dakika Haberleri: MİT'in yakaladığı FETÖ'nün Meksika sorumlusu adliyeye sevk edildi
Son Dakika Güncel MİT'in yakaladığı FETÖ'nün Meksika sorumlusu adliyeye sevk edildi

MİT'in yakaladığı FETÖ'nün Meksika sorumlusu adliyeye sevk edildi

42 dakika önce

MİT'in yurt dışında düzenlediği operasyonda yakalanıp Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün 'Meksika sorumlusu' Osman Karaca, Terörle Mücadele Şubesindeki sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi.

MİT'in yakaladığı FETÖ'nün Meksika sorumlusu adliyeye sevk edildi, System.String[]

MİT'in yurt dışında düzenlediği operasyonda yakalanıp Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün 'Meksika sorumlusu' Osman Karaca, Terörle Mücadele Şubesindeki sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi. Karaca, 7 gündür Terörle Mücadele Şubesinde ifade veriyordu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Meksika sorumlusu Osman Karaca, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığınca (MİT) 14 Ekim'de Güneydoğu Asya ülkelerinden Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'de düzenlenen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.

FETÖ bünyesinde üst düzey görevlerde bulunan, hakkında "Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan arama ve yakalama kararı olduğu kaydedilen örgüt sorumlusu, MİT tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine teslim edildikten sonra sorguya alındı. Örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock'u 9 farklı telefon üzerinden kullandığı belirlenen FETÖ'nün Meksika sorumlusunun Terörle Mücadele Şubesindeki ifade işlemleri tamamlandı. Osman Karaca, yaklaşık 1 hafta süren sorgusunun ardından bu sabah Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Gabon, Azerbaycan, Kosova, Pakistan, Kazakistan ve Endonezya'nın da aralarında olduğu pek çok ülkede başarılı operasyonlara imza atan MİT, en son 14 Ekim'de Kamboçya'da düzenlenen operasyonda örgütün Meksika sorumlusu Osman Karaca'yı yakalayıp Türkiye'ye getirmişti.

(Sadık Kahraman/İHA)

Meksika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 11:15 Kaynak: İHA
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