MİT, PKK/HPG'nin sözde Mahmur-Kerkük-Süleymaniye sorumlusunu etkisiz hale getirdi - Son Dakika
Üye Girişi

MİT, PKK/HPG'nin sözde Mahmur-Kerkük-Süleymaniye sorumlusunu etkisiz hale getirdi

23.05.2022 11:11
MİT, PKK/HPG'nin sözde Mahmur-Kerkük-Süleymaniye sorumlusunu etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK-HPG'nin sözde Mahmur-Kerkük-Süleymaniye sorumlusu "Ahmet Rubar" kod adlı Mehmet Erdoğan'ı, Irak'ın kuzeyindeki Musul'da etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK-HPG'nin sözde Mahmur-Kerkük-Süleymaniye sorumlusu "Ahmet Rubar" kod adlı Mehmet Erdoğan'ı, Irak'ın kuzeyindeki Musul'da etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terörist Mehmet Erdoğan, 1990'lı yıllardan itibaren çok sayıda sivil ve askerin şehit edildiği eylemlerin talimatını verdiği için "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma" suçlarından aranıyordu.

MİT, 2021 itibarıyla, PKK'nın sözde Mahmur-Kerkük-Süleymaniye sorumlusu olarak görevlendirilen Mehmet Erdoğan'ın, Mahmur Kampı'nda Hacı Mirza Ali adına düzenlenmiş sahte kimlikle yaşadığını belirledi.

Bölgeden alınan istihbaratın ardından MİT'in Mahmur'da düzenlediği operasyonla, terörist Mehmet Erdoğan, 21 Mayıs'ta etkisiz hale getirildi.

Türkiye'ye yönelik çok sayıda terör eyleminin planlayıcısıydı

"Ahmet Rubar" kod adlı Mehmet Erdoğan, Türkiye'ye yönelik silahlı ve bombalı eylemleri yöneten, terör örgütü PKK bünyesindeki sözde HPG komuta konseyinin yöneticisiydi.

Uzun yıllar PKK'nın sözde Hakurk ve Avaşin sorumlusu olan Mehmet Erdoğan, Avaşin ve Hakurk'ta bulunduğu dönemde Türkiye'ye yönelik çok sayıda terör eyleminin planlayıcısı ve uygulayıcısı oldu.

Terörist Mehmet Erdoğan, örgüte katıldığı 90'lı yıllarda, sözde Ağrı Dağı ve İran-Makü- Dambat, 2000'li yıllarda ise sözde Serhat eyalet gücü sorumlusu olarak çok sayıda terör eyleminin emrini verdi.

YORUMLAR
500
PKK'lı terörist Mehmet Erdoğan etkisiz hale getirildi PKK'lı terörist Mehmet Erdoğan etkisiz hale getirildi Şırnak'ta terör operasyonu: 21 gözaltı Şırnak'ta terör operasyonu: 21 gözaltı
Kaynak: AA

Mehmet Erdoğan, Kerkük, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MİT, PKK/HPG'nin sözde Mahmur-Kerkük-Süleymaniye sorumlusunu etkisiz hale getirdi - Son Dakika


Son Dakika
11:27 Kripto para piyasasının toplam değeri 1,2 trilyon dolar seviyelerine geriledi
11:27 Kendisine çarpan aracı cipiyle takip etti: Çıkmaz sokakta yakaladı
11:25 TTB'nin "niteliksiz doktor" uyarısına son örnek: Doktor doğumda bebeğin köprücük kemiğini kırdı
11:20 PKK'lı terörist Mehmet Erdoğan etkisiz hale getirildi
11:19 Spiker Gülbin Tosun ile acılı anne arasında "köpek" tartışması
11:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, performans sergileyen sanatçılara takıldı: Sıkıysa Müslüm Baba söyleyin
11:16 Ali Babacan: Uluslararası yatırımcılar, mevcut yönetim artık bitiyor bunu görüyorlar! Bize yeni hükümeti soruyorlar
10:01 Kira artışlarıyla ilgili yeni düzenleme geliyor! Hükümet harekete geçti
10:33 Teşkilat dizisinde dün akşam neler yaşandı? Yıldırım, Şirket'in elinden kurtulabildi mi?
10:25 Düğün yapan Demet Evgar, bekar kadınlara çiçek atmak yerine mesir macunu dağıttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 11:42:47. #1.13#
SON DAKİKA: MİT, PKK/HPG'nin sözde Mahmur-Kerkük-Süleymaniye sorumlusunu etkisiz hale getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement