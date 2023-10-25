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MİT'ten listeye bir çizik daha! PKK'lı terörist Sariye Atilla, Hakurk'ta etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MİT'ten listeye bir çizik daha! PKK'lı terörist Sariye Atilla, Hakurk'ta etkisiz hale getirildi

Son Güncelleme: 25.10.2023 09:54

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Irak/Hakurk Eyaleti Toplumsal Alan Sorumlusu Rozerin Şemzinan kod adlı Sariye Atilla'yı, Hakurk kırsalında gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Irak/ Hakurk Eyaleti Toplumsal Alan Sorumlusu Rozerin Şemzinan kod adlı Sariye Atilla, MİT'in Hakurk kırsalında gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi.

MİT'ten Hakurk'a nokta operasyon! PKK'lı terörist Sariye Atilla etkisiz hale getirildi

HAKURK'TA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Sariye Atilla'yı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta etkisiz hale getirdi. Kod adı "Rozerin Şemzinan" olan terörist Sariye Atilla'nın 2007'de PKK'ya katıldığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de, terör örgütünün sözde eğitim akademilerinde ders verdiği belirlendi.

MİT'ten Hakurk'a nokta operasyon! PKK'lı terörist Sariye Atilla etkisiz hale getirildi

TOPLUMSAL ALAN ÇALIŞMALARI İÇERİSİNDE YER ALIYORDU

Söz konusu teröristin son olarak Hakurk'ta, örgüt adına toplumsal alan çalışmaları içerisinde yer aldığı tespit edildi. MİT, takip ettiği Atilla'yı Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta etkisiz hale getirdi.

Kaynak: İHA

Millî İstihbarat Teşkilatı, Irak, PKK, Operasyon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa MİT'ten listeye bir çizik daha! PKK'lı terörist Sariye Atilla, Hakurk'ta etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: MİT'ten listeye bir çizik daha! PKK'lı terörist Sariye Atilla, Hakurk'ta etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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