Mitsubishi Electric, çevre hedeflerini büyüttü - Son Dakika

Mitsubishi Electric, çevre hedeflerini büyüttü

Üstün teknolojiye sahip, enerji verimli, çevreci, yenilikçi ürün ve hizmetler sunan Mitsubishi Electric, daha iyi bir gelecek ve sürdürülebilir bir dünya için çalışmalarını sürdürüyor.

Mitsubishi Electric, çevre hedeflerini büyüttü, System.String[]

Üstün teknolojiye sahip, enerji verimli, çevreci, yenilikçi ürün ve hizmetler sunan Mitsubishi Electric, daha iyi bir gelecek ve sürdürülebilir bir dünya için çalışmalarını sürdürüyor.

Mitsubishi Electric'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, her çağın gereksinimlerini önceden görüp geleceğin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yeni teknolojiler geliştiren Mitsubishi Electric, kurumsal ilkesi "Daha İyisi İçin Değişim" ve çevre ilkesi "Eko Değişim" doğrultusunda dünya genelinde toplumların yaşam kalitesini artırmak için çalışıyor.

Uluslararası sivil toplum kuruluşu CDP (Karbon Saydamlık Projesi) tarafından iklim değişikliği ve su verimliliği konusunda 4 yıl art arda en üst seviye olan A sınıfına layık görülen yeşil şirket, "Yeni Çevresel Sürdürülebilirlik Vizyonu 2050" ile çevrenin korunmasına yönelik faaliyetlerini daha da yoğunlaştırıyor.


Şirket, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla doğa ile uyum içinde yaşayan, düşük karbonlu ve geri dönüşüm odaklı bir toplum oluşmasına katkı sağlamak için yürüttüğü çalışmaları paylaştı.

"Yüksek enerji tasarrufuna sahip çözümlerimizle iddialı bir çözüm ortağıyız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Şevket Saraçoğlu, 100 yıla yaklaşan global bir şirket olarak tüm faaliyetlerinde çevresel duyarlılığı öncelik olarak belirlediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Nisan 2021 ve sonrasındaki uzun bir döneme odaklanan yeni 'Çevresel Sürdürülebilirlik Vizyonu 2050' ile çevrenin korunmasına yönelik çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Mitsubishi Electric olarak her zaman 'Daha İyisi İçin Değişim' felsefesiyle yol alıyoruz. Böylelikle sadece ürünlerimizin teknolojisi, güvenilirliği ve kalitesiyle değil çevre duyarlılığı konusunda da fark yaratıyoruz. Markamızın çevre yönetimi konusundaki tutumunu ifade eden 'Eko Değişim' ilkesi çerçevesinde hem çalışanlarımızın hem de toplumun çevre bilinci düzeyini artırmak için çalışıyoruz.

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de 'evden uzaya' kadar faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde yüksek enerji tasarrufuna sahip çözümlerimizle öne çıkıyoruz. Türkiye'de çevre dostu binalar, fabrikalar ve altyapı projeleri için iklimlendirme, otomasyon, asansör, yürüyen merdiven ve görsel veri sistemleri alanlarında iddialı bir çözüm ortağıyız."

"İşletmelerde ve projelerde ciddi oranda enerji tasarrufu sağlıyoruz"

Yeni endüstri evresinde ham maddenin daha verimli kullanılmasını, enerji yönetiminin çok daha planlı yapılmasını ve çevreyle dost üretim gerçekleştirilmesini en öncelikli konular olarak gördüklerini ifade eden Saraçoğlu, enerji verimli ve çevreci fabrika otomasyon ürünleriyle, işletmelerde ve projelerde ciddi oranda enerji tasarrufu sağladıklarını bildirdi.

Saraçoğlu, "Mitsubishi Electric'in Sanayi 4.0'a yanıtı olan dijital fabrika konseptimiz e-F@ctory ile fabrikalara çok daha hızlı, verimli ve çevreci üretim imkanı tanıyoruz. Üretimde çok ciddi maliyet tasarrufu sağlayan ve yönetimden üretim katına kadar tüm fabrika katmanlarını optimize etmek için ileri teknolojileri kullanan e-F@ctory, işletmelerin hem küresel rekabette hem de çevreci üretimde bir adım önde olmalarına katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

"Yüksek teknoloji ve düşük enerji prensibiyle karbon salımını azaltıyoruz"

Yüksek teknoloji ve düşük enerji prensibiyle karbon salımını azalttıklarını belirten Saraçoğlu, bu doğrultuda, Avrupa Birliği'nin yeni F-Gaz Yönetmeliği hedefleriyle uyumlu olan yüksek enerji verimliliğine sahip R-32 gazını ilk kullanan markalardan biri olduklarını bildirdi.

Saraçoğlu, "Hatta saf haliyle çevrede var olan doğal bir akışkan olması sebebiyle çevreye herhangi bir olumsuz etkileşimi bulunmayan karbondioksit akışkanlı sistemleri tasarlayarak daha yaygın kullanılması için çalışıyoruz. Bu sayede daha az soğutucu akışkan kullanarak verimi artırmayı, karbon salımını kısıtlamayı ve karbon ayak izini küçültmeyi amaçlıyoruz. Klima alanında yüzde 94'e varan geri dönüşüm oranıyla da dikkati çekiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"CO2 salımını 2050 itibarıyla yüzde 80'den fazla azaltmak hedefiyle çalışıyoruz"

Mitsubishi Electric tarafından icat edilen ve sadece Mitsubishi Electric asansörlerinde bulunan kabin içi yüke göre asansör hızını belirleme teknolojisine atıfta bulunan Saraçoğlu, "Bu teknoloji sayesinde yüzde 35'e varan oranlarda enerji tasarrufu yapılarak yılda yaklaşık bin 400 kilogram karbondioksit salımı azaltılabilmesini sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

Mitsubishi Electric'in Çevresel Sürdürülebilirlik Vizyonu 2050 eylem planı hakkında da bilgi veren Şevket Saraçoğlu, şunları aktardı:

"Herkes için daha iyi bir gelecek sunmak amacıyla hava, kara ve su kaynaklarını kalbimiz ve teknolojilerimizle korumak beyanıyla çalışmalarımızı daha da hızlandıracağız. Bu vizyon kapsamında üzerinde yoğunlaşacağımız temel konuları, iklim değişikliği tedbirleri, kaynak sirkülasyonları, doğa ile uyum içinde yaşamak, inovasyon, insan kaynaklarını geliştirmek, ihtiyaçları anlamak, birlikte yeni değerler yaratmak ve yaygınlaştırmak olarak sıralayabiliriz.

Mitsubishi Electric olarak, iklim değişikliği, kaynak geri dönüşümü ve tüm değer zincirinde çevre sorunlarını çözmek amacıyla çeşitli iş alanlarında farklı teknolojik kaynakları kullanacağız. Uluslararası sözleşmelere dayanan uzun vadeli hedeflere bağlı kalarak, hammadde satın alımından üretime, satıştan dağıtıma, kullanımdan geri dönüşüme kadar tüm değer zincirinde sera gazı salımının azaltılmasını destekleyeceğiz. Halihazırda CO2 salımını 2030 itibarıyla yüzde 30 ve 2050 itibarıyla yüzde 80'den fazla azaltmak hedefiyle çalışıyoruz."

Saraçoğlu, tüm dünyada ürünlerin geri kullanımı ve onarımının yanı sıra atıkların azaltılması gibi kaynak geri dönüşüm sürecini destekleyeceklerini ve üretim sırasında oluşan plastik gibi atıkların yüzde 100 etkili kullanımını sağlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 11:29 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Mitsubishi Electric, çevre hedeflerini büyüttü - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Bakan Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor Meclis yarın yeniden açılıyor! Bekçilerin maaşına zam yapılacak, çalışma saatleri düşürülecek 3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik kokulu karpuza yoğun talep var, müşteri dalından koparıp götürüyor Bursa'da hayvan sürüsü, 6 adet aracı ve villası olan bile 1.000 liralık yardıma başvurmuş Doktor maaşından fazla para veriyorlar ancak çalıştıracak çoban bulamıyorlar Şans, genç girişimcinin yüzüne güldü! Hobi olarak başladığı işte siparişlere yetişemiyor Ukrayna'dan vatandaşlarına "Tatil için Türkiye'ye gidin" çağrısı Son dakika: 3 kamu bankası, tatile gitmek isteyenlere 10.000 TL'ye kadar %0.67 faizle kredi verecek Fransız kazlarıyla çiftlik kuran memur, siparişlere yetişemiyor Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı ABD'li Zynga, Türk oyun şirketi Peak'ı 1,8 milyar dolara satın aldı Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak
Son Dakika: Son Dakika: "Ezan" tartışmasında kendilerini uyaran Barış Çakan'ı öldüren 3 kişi tutuklandı         
17:58
Bakan Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu Bakan Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu         
17:52
ABD'deki gösteriler çığırından çıktı! Trilyonluk mercedesleri yaktılar ABD'deki gösteriler çığırından çıktı! Trilyonluk mercedesleri yaktılar         
17:37
Bodrum'da kırmızı alarm! Yasak kalkınca büyükşehirlerden akın başladı Bodrum'da kırmızı alarm! Yasak kalkınca büyükşehirlerden akın başladı         
17:30
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun yeğeni Kerim, Galatasaray'a geliyor Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun yeğeni Kerim, Galatasaray'a geliyor         
17:27
Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay'dan normalleşme sürecine ilişkin açıklama: Fiziki mesafe, maske ve hijyen olmazsa olmazımız Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay'dan normalleşme sürecine ilişkin açıklama: Fiziki mesafe, maske ve hijyen olmazsa olmazımız         
17:11
97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok 97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok         
17:08
ABD'de çıkan olaylarda eski Amerikan futbolu oyuncusu Chris Beaty hayatını kaybetti ABD'de çıkan olaylarda eski Amerikan futbolu oyuncusu Chris Beaty hayatını kaybetti         
17:06
Altının kilogramı 380 bin 700 liraya yükseldi Altının kilogramı 380 bin 700 liraya yükseldi         
16:55
Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam         
16:49
NBA oyuncusu JR Smith, ABD'deki protestolar esnasında aracının camını kıran kişiyi tekme tokat dövdü NBA oyuncusu JR Smith, ABD'deki protestolar esnasında aracının camını kıran kişiyi tekme tokat dövdü         
16:38
George Floyd'u öldüren polis memuru kimsenin kaçamadığı hapishaneye gönderildi George Floyd'u öldüren polis memuru kimsenin kaçamadığı hapishaneye gönderildi         
16:29
İngiltere'de ilginç İngiltere'de ilginç "yeni normal" kuralı! Aynı evde yaşamayan çiftler cinsel ilişkiye giremeyecek         
16:04
Salgın sürecinin kahraman muhabiri Fulya Öztürk terfi etti Salgın sürecinin kahraman muhabiri Fulya Öztürk terfi etti         
15:58
Bursa'da hayvan sürüsü, 6 adet aracı ve villası olan bile 1.000 liralık yardıma başvurmuş Bursa'da hayvan sürüsü, 6 adet aracı ve villası olan bile 1.000 liralık yardıma başvurmuş         
15:47
"Ezan" tartışmasında cinayete kurban giden Barış'ın babası olay anını anlattı         
15:47
48 yaşındaki oyuncu Caprice Bourret, kusursuz vücuduyla güneşlenirken yakalandı 48 yaşındaki oyuncu Caprice Bourret, kusursuz vücuduyla güneşlenirken yakalandı         
15:37
Eşinden 8 aydır ayrı yaşayan şahıs, ilişkiye girme isteği reddedilince bıçakla saldırdı Eşinden 8 aydır ayrı yaşayan şahıs, ilişkiye girme isteği reddedilince bıçakla saldırdı         
15:36
ABD'li Zynga, Türk oyun şirketi Peak'ı 1,8 milyar dolara satın aldı ABD'li Zynga, Türk oyun şirketi Peak'ı 1,8 milyar dolara satın aldı         
15:34
Dolandırıcılıkla suçlanan Kylie Jenner, menajerliğini yapan annesini işten kovdu Dolandırıcılıkla suçlanan Kylie Jenner, menajerliğini yapan annesini işten kovdu         
15:14
Son dakika: Eğitimden mahrum kalan özel okul öğrencileri için yüz yüze telafi eğitimi 15 Ağustos'ta başlayacak Son dakika: Eğitimden mahrum kalan özel okul öğrencileri için yüz yüze telafi eğitimi 15 Ağustos'ta başlayacak         
15:13
Köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, motosikletin devrilmesiyle yaralandı Köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, motosikletin devrilmesiyle yaralandı         
15:13
Yapımı 132 yılda tamamlanan bu yoldan geçmek yürek ister! İşte Türkiye'nin en tehlikeli yolları Yapımı 132 yılda tamamlanan bu yoldan geçmek yürek ister! İşte Türkiye'nin en tehlikeli yolları         
15:13
Eski Galatasaraylı Milan Macvan, 30 yaşında basketbolu bıraktı Eski Galatasaraylı Milan Macvan, 30 yaşında basketbolu bıraktı         
15:05
Bundesliga tarihine geçen Jadon Sancho, attığı gol sonrası George Floyd'u andı Bundesliga tarihine geçen Jadon Sancho, attığı gol sonrası George Floyd'u andı         
15:05
"Fenerbahçe'de oynar mısın?" sorusuna Ozan Kabak'tan yanıt: Ben G.Saraylıyım, F.Bahçe'de oynama ihtimalim yok         
15:02
ABD'de durumun ciddiyetini özetleyen kare! Silahlara susturucu takıp sahaya indiler ABD'de durumun ciddiyetini özetleyen kare! Silahlara susturucu takıp sahaya indiler         
15:01
ABD'de isyan ateşi büyüyor! Zenginlerin ikamet ettiği kentten yeni yağma görüntüleri geldi ABD'de isyan ateşi büyüyor! Zenginlerin ikamet ettiği kentten yeni yağma görüntüleri geldi         
14:57
Elazığ'da salgın kontrol altına alındı! 10 gündür yeni vakaya rastlanmadı Elazığ'da salgın kontrol altına alındı! 10 gündür yeni vakaya rastlanmadı         
14:45
Taşıt kredisinde faizler %0,49'a kadar düştü! Peki geri ödemeler nasıl olacak? Taşıt kredisinde faizler %0,49'a kadar düştü! Peki geri ödemeler nasıl olacak?         
14:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2020 18:16:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mitsubishi Electric, çevre hedeflerini büyüttü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]