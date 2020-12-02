Atakaş Hatayspor erteleme maçı 15 Aralıkta oynanacak
02.12.2020 14:19
Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynanması gerekirken, Atakaş Hatayspor Kulübü'nde yaşanan pozitif vakalar ve test sonucu pozitif olan oyuncuların karantina süreleri sebebiyle ileri bir tarihe ertelenen MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor müsabakası 15 Aralık Salı günü oynanacak.
Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynanması gerekirken, Atakaş Hatayspor Kulübü'nde yaşanan pozitif vakalar ve test sonucu pozitif olan oyuncuların karantina süreleri sebebiyle ileri bir tarihe ertelenen MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor müsabakası 15 Aralık Salı günü oynanacak.
Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.
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