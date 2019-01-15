Son Dakika Haberleri: Mke Ankaragücü, Galatasaray Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü

Mke Ankaragücü, Galatasaray Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü

1 saat önce

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 19 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mke Ankaragücü, Galatasaray Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü, System.String[]
MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 19 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, devre arası kampının yapıldığı Antalya'da teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dar ve geniş alanda pas çalışmasının ardından taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu belirtildi.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları süren Erdem Özgenç ve Yalçın Ayhan'ın idmanda yer almadığı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:12 Kaynak: AA

MKE Ankaragücü, Galatasaray, Spor
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