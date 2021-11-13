Üye Girişi
Mobiltel, halka arz için 18-19 Kasım'da talep toplamaya çıkacak - Son Dakika

Mobiltel, halka arz için 18-19 Kasım'da talep toplamaya çıkacak

13.11.2021 12:35
Mobiltel, halka arz için 18-19 Kasım'da talep toplamaya çıkacak

Mobil telefon ve akıllı cihazlar sektörünün şirketlerinden Mobiltel'in şirket paylarının yüzde 20,29'luk bölümü 18-19 Kasım'da talep toplama yöntemiyle ihraç edilecek.

Mobil telefon ve akıllı cihazlar sektörünün şirketlerinden Mobiltel'in şirket paylarının yüzde 20,29'luk bölümü 18-19 Kasım'da talep toplama yöntemiyle ihraç edilecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Mobiltel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ, 20'nci yılında halka arz ediliyor. Paylarının yüzde 20,29'unun halka arzı için SPK'dan izin alan Mobiltel'in her bir hissesi 1,60 liradan satışa çıkacak.

Mobiltel 2020 yılını 1,8 milyar TL gelir ve 377,6 milyon TL net karla, 2021 yılının ilk 6 ayını ise 980,6 milyon lira gelir ve 76,1 milyon lira net karla kapattı.

Haziran 2021 itibarıyla Türkiye cep telefonu pazarında adet bazında yüzde 5,8, ciro bazında ise yüzde 3,5 pazar payı bulunan Mobiltel, Bilişim 500 araştırmasına göre sektörün en büyük 5 şirketi içinde yer alıyor.

İnfo Yatırım liderliğinde toplam 31 üyeli aracı kurumun yer aldığı bir konsorsiyum oluşturuldu. Halka arz edilecek şirket paylarının yüzde 60'ı yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 25'i yurt içi kurumsal ve yüzde yüzde 15'i yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Halka arzdan sonra şirketin halka açıklık oranının yüzde 20,29 olması öngörülüyor. Halka arz sonrası şirketin ortaklık yapısı yüzde 70,24 Aydın Mıstaçoğlu, yüzde 9,46 Mıstaçoğlu Holding ve yüzde 20,29 halka açık olacak.

"Sabit fiyattan talep toplama" ve "en iyi gayret aracılığı" yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 70'ine karşılık gelen tutarı finansal borç ödemelerinde, yüzde 30'u ise şirketin büyüme hedefleri ve işletme sermayesi ihtiyacı için kullanılacak.

Ortakların 6 ay boyunca hisse satmama ve şirketin bir yıl boyunca bedelli sermaye artırımı yapmama taahhüdü ile gerçekleştirilecek halka arzda yurt içi bireysel ve kurumsal yatırımcıların yanı sıra yurt dışı kurumsal yatırımcılar da hedefleniyor.

Şirketin 847 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak 178 milyon TL artışla 1 milyar 25 milyon TL'ye yükseltilmesi, bununla birlikte mevcut ortak Aydın Mıstaçoğlu'nun sahip olduğu 30 milyon adet payın ortak satışı yoluyla olmak üzere, toplamda 208 milyon adet payın halka arz edilmesinin planlandı. Mobiltel, kendi faaliyet alanında halka açık ilk şirket olacak.

Mobil telefon pazarı 33 milyar lirayı aştı

Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun (BTK) Haziran 2021 raporuna göre, Türkiye'de aktif mobil telefon sayısı 77,6 milyon adede ulaştı. Bu rakam, 9 yaş üstü nüfus içerisinde yüzde 109,4 kullanım oranına denk geliyor. 2011 yılında 3G ve 2016 yılında 4,5G'nin devreye girmesi, mobil telefon kullanımında önemli sıçramaları da beraberinde getirdi.

2018-2020 arasında yaşanan fiyat artışları, taksit sayısındaki kısıtlamalar ve Kovid-19 salgınının etkilerine rağmen mobil telefon pazarında satılan yeni ürün sayısında önemli bir düşüş yaşanmadı. Pazar, adet bazında son üç yıldır yatay seyir izlemesine rağmen fiyat bazında yüzde 39 oranında büyüme gösterdi. GFK verilerine göre, 2018 yılında 24,3 milyar TL olan mobil telefon pazarı büyüklüğü 2020 yılında 33,8 milyar liraya ulaştı.

Bu yılın ilk altı ayında ise 17,3 milyar TL'lik bir satış hacmi yakalandı. Her yıl yaklaşık 1 milyon yeni cep telefonu kullanıcısının eklendiği Türkiye pazarında 6 yeni cep telefonu fabrikasının faaliyete geçmesi, Kovid-19 etkilerinin azalması ve gelecek dönemde 5G teknolojisinin hayata geçmesi ile hızlı bir büyüme trendine dönülmesi bekleniyor.

2001 yılında Motorola'nın Türkiye distribütörü olarak kurulan Mobiltel, 2003 yılında Siemens Mobile, 2005 yılında ise Turkcell'in distribütörlüğünü üstlendi. 2010 yılından bu yana ise Türk Telekom Grubu'nun distribütörlüğünü sürdürüyor.

Mobiltel'in marka portföyünde dünyanın önde gelen mobil ve akıllı cihaz üreticileri olan Apple, Samsung, Xiaomi, Oppo, RealMe, Huawei, Honor, Poco, TCL, Sony, LG, Alcatel, Infinix, Tecno, Zyxel, ZTE, TPLink, JBL, Jabra, General Mobile, Reeder, Casper, Omix, Hometech, S-Link, Soultech gibi global ve yerli markalar da yer alıyor.

Şirket, Türkiye'de Türk Telekom bayilerinin yanı sıra, mobil telefon satan GSM bayileri, elektronik ürün zincir mağazaları, süpermarketler, hipermarketler ve elektronik pazaryerleri ile de doğrudan çalışıyor.

Turizm ve gayrimenkul yatırımları, büyümeyi destekliyor

Şirketin yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Mobiltel Turizm Yatırım AŞ'nin ise Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Bishkek Park AVM, Prime Suites Residence ve Sheraton Bishkek Otel'i bünyesinde bulunduran Bishkek Park LLC'de yüzde 96,27 payı bulunuyor.

2020 yılında şirketin sağlıklı ve sürdürülebilir büyümesini sağlamak için strateji değişikliğine giden Mobiltel yönetimi, bir taraftan satış ekibini büyüterek, satış kanallarını genişletecek yeni bir yapılanmaya geçerken, diğer taraftan da ürün portföyünü genişleterek büyüme potansiyeli yüksek görülen giyilebilir teknolojiler ve akıllı cihazları portföyüne katma kararı aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mobiltel Genel Müdürü Yücel Kubanç, bu strateji değişikliği ile 2020 yılını pazarın üzerinde bir büyüme ile kapattıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"2018 yılını 1,2 milyar lira, 2019 yılını ise yüzde 10,8 büyüme ve 1,3 milyar lira satış geliri ile kapattık. Kovid-19 döneminde ertelenen satışlara rağmen, aldığımız stratejik kararlarla 2020 yılını yüzde 33'lük ciro artışı ile kapatarak, gelirlerimizi 1,8 milyar liraya çıkardık. Bu yılın ilk 6 ayında ise, salgında ertelenen alımların satışa dönmeye başlamasıyla satış gelirlerimizi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,3 artırarak 980,6 milyon liraya ulaştırdık. Halka arzdan alacağımız güçle sürdürülebilir sağlıklı büyümemizi devam ettirerek mobil telefon ve akıllı cihazlar pazarındaki payımızı artırmaya odaklanacağız."

Türk Lirası, Haziran, Türkiye, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mobiltel, halka arz için 18-19 Kasım'da talep toplamaya çıkacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İttifak ortağı Destici asgari ücret için rakam verdi: En az 4 bin TL olmalıdır 12:25 İttifak ortağı Destici asgari ücret için rakam verdi: En az 4 bin TL olmalıdır Sahte döviz basan kalpazanlar suçüstü yakalandı 12:21 Sahte döviz basan kalpazanlar suçüstü yakalandı Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, gözaltına alındı 12:05 Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, gözaltına alındı
Minik Müslüme kaçırıldı mı? Ailesi çadır kurarken ortadan kaybolan kız çocuğundan 4 gündür haber yok 11:52 Minik Müslüme kaçırıldı mı? Ailesi çadır kurarken ortadan kaybolan kız çocuğundan 4 gündür haber yok Elon Musk'ın iş görüşmesinde sorduğu soru ortaya çıktı 11:20 Elon Musk'ın iş görüşmesinde sorduğu soru ortaya çıktı AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama 10:53 AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama
Çalışacak eleman bulamamaktan şikayetçiler! İkitelli OSB'de çalışacak 50 bin işçi aranıyor 10:24 Çalışacak eleman bulamamaktan şikayetçiler! İkitelli OSB'de çalışacak 50 bin işçi aranıyor Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış 09:58 Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış

Son Dakika Haberleri
12:21 Rus bombardıman uçaklarının önü İngiliz jetleri tarafından kesildi
12:21 Sahte döviz basan kalpazanlar suçüstü yakalandı
12:05 Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, gözaltına alındı
11:39 Bu kadarı da pes! Arkadaşının sırtına çıkarak elektrik direğindeki kabloları çaldı
11:38 Yıllardır garajdan çıkarılmayan 95 model araç sır fiyata satıldı
11:21 AK Partili Metin Külünk: CHP ve bileşenleri, Sykes-Picot'a gönüllü olarak "Evet" dedi
11:19 Elon Musk'ın iş görüşmesinde sorduğu soru ortaya çıktı
11:09 Sosyal medya paylaşımı kafa karıştırdı! Demet Akalın hamile mi?
10:57 Survivor eski yarışmacıları Aleyna Çalışkan ile Batuhan Karacakaya samimi şekilde görüntülendi
10:52 AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama
ABD'den uzaylılarla ilgili tüyleri diken diken eden ima! Mızrak artık çuvala sığmıyor ABD'den uzaylılarla ilgili tüyleri diken diken eden ima! Mızrak artık çuvala sığmıyor         
12:26
Rus bombardıman uçaklarının önü İngiliz jetleri tarafından kesildi Rus bombardıman uçaklarının önü İngiliz jetleri tarafından kesildi         
12:22
Türkiye'nin konuştuğu kesik baş cinayeti davasında müebbet hapis cezası alan kadın operasyonla yakalandı Türkiye'nin konuştuğu kesik baş cinayeti davasında müebbet hapis cezası alan kadın operasyonla yakalandı         
12:07
Kırıkkale'de kurulacak Roketsan'ın fabrikasıyla 5 bin kişiye iş imkanı sağlanacak Kırıkkale'de kurulacak Roketsan'ın fabrikasıyla 5 bin kişiye iş imkanı sağlanacak         
12:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla 7 ildeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla 7 ildeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
11:40
Survivor eski yarışmacıları Aleyna Çalışkan ile Batuhan Karacakaya samimi şekilde görüntülendi Survivor eski yarışmacıları Aleyna Çalışkan ile Batuhan Karacakaya samimi şekilde görüntülendi         
10:58
İki kadının hayatını kaybettiği feci kazanın en net görüntüleri ortaya çıktı İki kadının hayatını kaybettiği feci kazanın en net görüntüleri ortaya çıktı         
10:27
Acımasız işkencelerle bilinen eski asker, tavan arasında bulundu Acımasız işkencelerle bilinen eski asker, tavan arasında bulundu         
09:59
Araçta kadın yolcusu bulunan adam, mastürbasyon yaptı Araçta kadın yolcusu bulunan adam, mastürbasyon yaptı         
09:35
Yalancı dizisi ekranlara veda ediyor Yalancı dizisi ekranlara veda ediyor         
09:05
SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz         
08:56
Ali Babacan, doların 10 lirayı geçmesinden sonra Erdoğan'ın eski sözlerini gündeme getirdi: Kahroluyorum Ali Babacan, doların 10 lirayı geçmesinden sonra Erdoğan'ın eski sözlerini gündeme getirdi: Kahroluyorum         
23:29
Metropoll'ün yayınlanan son seçim anketinde ilginç sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı'nın arasındaki fark düştü Metropoll'ün yayınlanan son seçim anketinde ilginç sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı'nın arasındaki fark düştü         
21:46
Sedat Peker'den aylar sonra yeni paylaşım! Mesajını jet ski üzerinden yayınladı Sedat Peker'den aylar sonra yeni paylaşım! Mesajını jet ski üzerinden yayınladı         
20:28
8 aylık hamile kadın doğal gaz borusuna asılı bulundu! Çocuğunun sözleri dehşete düşürdü: Babam salıncağımı kesti, annem böyle oldu 8 aylık hamile kadın doğal gaz borusuna asılı bulundu! Çocuğunun sözleri dehşete düşürdü: Babam salıncağımı kesti, annem böyle oldu         
18:27
Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor         
14:31
Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı         
13:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2021 12:44:14. #1.12#
SON DAKİKA: Mobiltel, halka arz için 18-19 Kasım'da talep toplamaya çıkacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement