Modanın merkezini canlandıracak proje - Son Dakika

Modanın merkezini canlandıracak proje

Mimar Kemalettin Moda Merkezi, İzmir Ekonomili Üniversiteli tasarımcıların elinden 24 saat yaşayan bir mekana dönüşecek.

Modanın merkezini canlandıracak proje, System.String[]

Mimar Kemalettin Moda Merkezi, İzmir Ekonomili Üniversiteli tasarımcıların elinden 24 saat yaşayan bir mekana dönüşecek. Türkiye'nin gelinlik üretim merkezi haline gelen İzmir'de Mimar Kemalettin Moda Merkezinin Necati Bey Bulvarı ve Mimar Kemalettin Caddesi kesişimindeki meydan ve çevresinin, hem yeni görüntüsü hem de sağladığı olanaklarla turistlerin ve İzmirlilerin odak noktası olması hedefleniyor.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim üyeleri tarafından, İzmir Ticaret Odası Giyim Eşyaları İmalat ve Toptan Ticareti Grubu ve Mimar Kemalettin Moda Merkezi Derneği isteğiyle, "Mimar Kemalettin Moda Merkezi Meydan Düzenleme Konsept Projesi" hazırlandı.

İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Anıtlar Kurulundan onay bekleyen proje, uygulanmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Estetik Müdürlüğü'ne teslim edildi. İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yazgan Bulgun yönetiminde Doç. Dr. Aslı Ceylan Öner, Dr. Öğretim Üyesi Onur Mengi, Öğretim Görevlileri İpek Kaştaş Uzun, Michael E. Young, Güneş Atakan Pekşen, mezun mimarlar Fatih Gülpınar, Seyit Koyuncu, mezun endüstriyel tasarımcılar Sıla Altuntaş, İdil Ersin tarafından oluşturulan projeyle meydan ve yakın çevresi yeniden cazibe merkezi olacak.

Tarihi dokuya sadık kalındı

Proje hakkında bilgi veren Dekan Prof. Dr. Ender Yazgan Bulgun, bölgede yapısal, sosyal ve sektörel araştırmalar yaptıklarını, projenin iş yeri sahipleri ve kullanıcıların ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde hazırlandığını söyledi. Mimarlık, endüstriyel tasarım, iç mimarlık ve çevre tasarımı ile tekstil ve moda tasarımı bölümü öğretim üyelerinin yer aldığı çok disiplinli bir araştırma grubunun çalıştığına dikkat çeken Prof. Dr. Bulgun, yapıların tarihi dokularına sadık kalınarak tasarımların oluşturulduğunu vurguladı. Prof. Dr. Bulgun, "Eski yapıları koruyarak yeni bir konsept oluşturmayı amaçladık. Tabela ve görsel kirliliği ortadan kaldırdık. Mimari, tarihi değerleri ortaya çıkaran ve yeniyle birleşen bir merkez oluşturmayı hedefledik" dedi.

Tüm detaylar incelendi

Alanda güneş haritasından yapısal analizlere dek birçok ölçekte çalışmalar yapıldığını, kullanılacak malzemeden yeşil alanlara ağaç tiplerine dek bütün detayların planlandığını aktaran Prof. Dr. Bulgun, kimliklendirme çalışmaları kapsamında "MKMM" kısaltmasının alan girişlerinde ve birçok yüzde farklı malzemelerle tasarım uygulamalarına dönüşeceğine söyledi. Merkezi; yaşayan bir alan haline getirmeyi, kafe ve oturma alanlarıyla kentliyi bölgeye çekmeyi hedeflediklerini kaydeden Prof. Dr. Bulgun, "Gelinlik fuarlarının ardından özellikle yabancı alıcılar burada zaman geçiriyor. MKMM ifadesi de yabancılar için daha kalıcı bir kimlik. Merkezi; defile alanlarının olduğu, 24 saat yaşayan, ziyaretçilerin akıllarında kalan bir mekan haline getirmeyi istiyoruz. Alanı; peyzaj elemanları, aydınlatma, mobil kafe, belli bir tipte ağacın kullanıldığı ve insanların vakit geçirmek isteyecekleri bir yapıya dönüştürmek istedik. Kentsel sit alanı olduğu için de yapısal bir müdahalede bulunmadık. Amacımız sektörel canlılığın oluştuğu bir cazibe merkezi oluşturmak. Asıl önemlisi de kentlinin Mimar Kemalettin Moda Merkezi ile etkileşimini arttırmak" diye konuştu. - İZMİR

Mimar Kemalettin, Gelinlik, İzmir, Moda, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 11:03 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Modanın merkezini canlandıracak proje - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

İstismardan tutuklanan sahte şeyhin ifadesi ortaya çıktı: Dede şefkatiyle öptüm Türkiye'deki ilk korona hastası 4 ay sonra gözünü açtı: Neden herkes maskeli? 9 yaşındaki Esmanur, koronavirüse yenik düştü Bridgestone, Fransa'daki fabrikasını kapatacak Kıymasından at eti çıkan kasabın savunması: Özbeklerin getirdiği eti çektik Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek Güzellik merkezinde lazer işlemi yaptıran genç kızın kolu yandı İki çocuk annesi, aldığı hibeyle güneş enerjisi santrali kurarak eşinin 20 yıllık hayalini gerçekleştirdi
Dolar 7,54 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor Dolar 7,54 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor         
10:37
Sıla, yaşlı komşusunu döven Halil Sezai'ye sert çıktı: Yazıklar olsun Sıla, yaşlı komşusunu döven Halil Sezai'ye sert çıktı: Yazıklar olsun         
10:20
Efsane basketbolcu Maya Moore, 22 yıl sonra tahliye ettirdiği Jonathan Irons ile evlendi Efsane basketbolcu Maya Moore, 22 yıl sonra tahliye ettirdiği Jonathan Irons ile evlendi         
10:06
Evleri basan yılan ve akrepler mahallelinin uykularını kaçırdı Evleri basan yılan ve akrepler mahallelinin uykularını kaçırdı         
09:54
Son Dakika: İstanbul'da metroda intihar: Raylara atlayan kişi kurtarılamadı Son Dakika: İstanbul'da metroda intihar: Raylara atlayan kişi kurtarılamadı         
09:40
Nikahta kız ve erkek tarafı birbirine girdi! Fenalaşan gelin yere yığıldı Nikahta kız ve erkek tarafı birbirine girdi! Fenalaşan gelin yere yığıldı         
09:26
80 bin üniversitelinin yaşadığı bölgede uyuşturucu fabrikası kurmuşlar 80 bin üniversitelinin yaşadığı bölgede uyuşturucu fabrikası kurmuşlar         
09:09
Güzellik merkezinde lazer işlemi yaptıran genç kızın kolu yandı Güzellik merkezinde lazer işlemi yaptıran genç kızın kolu yandı         
08:51
Selin Ciğerci, Selin Ciğerci, "Senin çocuğun olmaz" diyen Deniz Akkaya ile canlı yayında birbirine girdi         
08:46
İki çocuk annesi, aldığı hibeyle güneş enerjisi santrali kurarak eşinin 20 yıllık hayalini gerçekleştirdi İki çocuk annesi, aldığı hibeyle güneş enerjisi santrali kurarak eşinin 20 yıllık hayalini gerçekleştirdi         
08:31
Manisa'da taksicilik yapan 'Amerikalı Talip' iki yabancı dil bilmesi nedeniyle turistlerin tercihi oluyor Manisa'da taksicilik yapan 'Amerikalı Talip' iki yabancı dil bilmesi nedeniyle turistlerin tercihi oluyor         
08:30
Ülkeyi karıştıran firar! Polis, cezaevinden kaçan 219 çıplak mahkumun peşine düştü Ülkeyi karıştıran firar! Polis, cezaevinden kaçan 219 çıplak mahkumun peşine düştü         
03:13
İkinci el araç fiyatlarına vatandaşlardan tepki: Araba pazarı değil, uçak pazarı sanki İkinci el araç fiyatlarına vatandaşlardan tepki: Araba pazarı değil, uçak pazarı sanki         
00:58
Yunanistan'da ücretsiz dağıtılan maskeler, büyüklüğü sebebiyle dalga konusu oldu Yunanistan'da ücretsiz dağıtılan maskeler, büyüklüğü sebebiyle dalga konusu oldu         
00:58
"Ürünleriniz helal mi?" sorusuna "Hayır helal değil" diyen Nutella'dan özür geldi         
22:53
Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu         
18:10
Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti         
17:20
Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı         
17:03
Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı         
13:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2020 11:19:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Modanın merkezini canlandıracak proje - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei