Son Dakika Haberleri: Mogherini ve Borrell'den "Barış Pınarı Harekatı" açıklaması
Son Dakika Güncel Mogherini ve Borrell'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Mogherini ve Borrell'den "Barış Pınarı Harekatı" açıklaması

3 dakika önce

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na son verilmesi çağrısında bulundu.

Mogherini ve Borrell'den

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na son verilmesi çağrısında bulundu.

Mogherini, Akdeniz için Birlik (UpM) kurumunun Barselona'da düzenlediği 4. Bölgesel Forum'un kapanışındaki basın toplantısında Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sorulara cevap verdi.

" Suriye'deki Türk askeri harekatının sona ermesini istiyoruz." diyen Mogherini, askeri harekatın "mülteci yardımına bağlanmaması gerektiğini" savundu.

Mogherini, "Şu anda, uluslararası kuruluşların yerlerinden edilmiş kişilere yaptığı yardımı, askeri hareketlerle bağdaştırırsak bir hata yaparız. AB, Suriyeli mültecilere yardım etmek için Türk yetkilileri finanse etmiyor, uluslararası kuruluşları finanse ediyor." dedi.

Diğer yandan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilciliğini Mogherini'den devralacak İspanya'daki geçici hükümetin Dışişleri Bakanı Josep Borrell ise Barış Pınarı Harekatı ile ilgili İspanya'nın AB ile aynı açıklamaları paylaştığını söyledi.

Borrell, "Suriye'deki sorun top atışlarıyla çözülmez. Cenevre'de Birleşmiş Milletler tarafından başlatılan diyalog sürecinin devamını savunmak gerekiyor." diye konuştu.

Borrell, Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı İspanya'nın Adana'da konuşlanan Patriot füze savunma sistemiyle ilgili yeni bir karar alıp almayacağıyla ilgili soruya ise İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles'in sözlerinin arkasında olduğunu söyleyerek yanıt verdi.

Robles, İspanya'nın Adana'daki Patriot füze savunma sistemi misyonunun geleceğine ilişkin kararın NATO içinde analiz edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Dünyadaki barış misyonları içindeyiz ve bu nedenle askeri bir tırmanışa yol açabilecek bir risk varsa, bu konuyu NATO'da gündeme getiririz." demişti.

Barış Pınarı Harekatı, Federica Mogherini, Avrupa Birliği, İspanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 07:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Norm Ender, Barış Pınarı Harekatı paylaşımıyla Twitter'da gündem oldu
Çaresiz kalan YPG'li teröristler sivilleri hedef alıyor Barış Pınarı Harekatı'nda 11 köy terörden arındırıldı Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerin kazdığı ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 19:22:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mogherini ve Borrell'den "Barış Pınarı Harekatı" açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]