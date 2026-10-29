Moğol gencin iddiası vatandaşları harekete geçirdi! Herkes bakanlığı etiketliyor - Son Dakika
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Moğol gencin iddiası vatandaşları harekete geçirdi! Herkes bakanlığı etiketliyor

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Moğol gencin iddiası vatandaşları harekete geçirdi! Herkes bakanlığı etiketliyor
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Moğol gencin iddiası vatandaşları harekete geçirdi! Herkes bakanlığı etiketliyor
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İstanbul'da bir dönercide at eti yediğini öne süren Moğol genç, etin tadından şüphelenerek işletmeye yeniden gittiğini anlattı. Gencin iddiasına göre dönerci, at eti kestiklerini kabul ederek bu durumu kimseye söylememesini istedi. Paylaşılan görüntülerin ardından kullanıcılar, Tarım ve Orman Bakanlığına çağrıda bulunarak işletmenin denetlenmesini ve iddiaların araştırılmasını istedi.

İstanbul'da bir dönercide yemek yiyen Moğol genç, kendisine servis edilen etin tadından şüphelendi.

At etinin tadını bildiğini söyleyen genç, yediği dönerin at etinden yapıldığını düşündü. Şüphesini gidermek isteyen genç, daha sonra aynı işletmeye yeniden gitti.

DÖNERCİYLE KONUŞMASINI ANLATTI

İşletmeye ikinci kez gittiğinde dönerciyle konuştuğunu belirten genç, aldığı yanıt karşısında şaşkınlık yaşadığını söyledi.

Moğol genç, işletmecinin kendisine at eti kestiklerini kabul ettiğini ve bu bilgiyi başkalarıyla paylaşmamasını istediğini ileri sürdü.

GÖZLER TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINA ÇEVRİLDİ

Moğol gencin anlattıklarının yer aldığı videonun paylaşılmasının ardından gözler Tarım ve Orman Bakanlığına çevrildi. Görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları, söz konusu dönercinin denetlenmesini ve iddiaların araştırılmasını istedi. 

İşletmede kullanılan etin türünün belirlenmesi için yetkililerin harekete geçmesi yönünde çağrılar yapıldı.

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