Son Dakika Haberleri: Moryke Fofan: ""(Antalyaspor maçı) 3 puan için gidiyoruz"
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Moryke Fofan: ""(Antalyaspor maçı) 3 puan için gidiyoruz"

24 dakika önce

BtcTurk Yeni Malatyaspor antrenmanından görüntüler Sarı-siyahlı takımın sol bek oyuncusu Sakıb Aytaç'ın açıklaması BtcTurk Yeni Malatyaspor'un kanat oyuncusu Moryke Fofan'ın açıklaması MALATYA - BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 6.

BtcTurk Yeni Malatyaspor antrenmanından görüntüler

Sarı-siyahlı takımın sol bek oyuncusu Sakıb Aytaç'ın açıklaması

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un kanat oyuncusu Moryke Fofan'ın açıklaması

MALATYA - BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde sürdürdü. BtcTurk Yeni Malatyaspor'un sol bek oyuncusu Sakıb Aytaç ile kanat oyuncusu Moryke Fofana, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Moryke Fofan: (Antalyaspor maçı) 3 puan için gidiyoruz

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Antalyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:42 Kaynak: AA
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