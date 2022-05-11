Motokuryeler Yasin Batır'ın ölümüyle ilgili verilen cezayı yetersiz buldu - Son Dakika

DENİZLİ (İHA) – Türkiye genelinde faaliyet gösteren motosikletli kurye teşkilatlanmaları, Denizli'de çarptığı 19 yaşındaki motokuryenin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada 5 yıl hapis cezasına çarptırılan sürücüye verilen cezayı yetersiz buldu.

Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi'nde 16 Ocak 2022 tarihinde meydana gelen trafik kazasında; sürücüsünün alkollü olduğu ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde seyrettiği iddia edilen Mehmet Kılıç idaresindeki 20 AGG 462 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek aşırı süratli bir şekilde aldığı paketi yerine ulaştırmaya çalışan 19 yaşındaki Necati Yasin Batır isimli motosikletli kuryeye çarptı. Ağır yaralanan Batır, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sürücü hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan açılan dava, Denizli 5. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Sanık Kılıç, davadaki savunmasına beraatını isterken, Cumhuriyet Savcısı ise sanığın trafik kurallarını ihlal ettiğini ve alkollü araç kullandığını söyleyerekten cezalandırılmasını talep etti. Kılıç, 'Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Davanın suçlanmasının ardından çıkan kararı değerlendiren Motosikletli Kuryeler Federasyonu Başkanı Murat Tomris, "Olayın gerçekleştiği günden beri tüm dernek, federasyon ve konfederasyonlarımız olarak olayın takipçisi olduk. Güvenlik güçlerinin özveri ile çalıştığına birçok kez şahit olduk. Biz motosikletli kuryeler olarak, çıkan kararın hiçbir yaptırımı olmadığı, zanlının verilen ceza karşılığı sadece denetimli serbestliği kullanarak çok kısa bir zamanda özgür olacağı bilgisi bizi hayli üzmüştür. Taksirle ölüme sebebiyet vermek başka, alkol etkisinde cana kastetmek başkadır" dedi.

"Taksirle ölüme sebebiyet verme suçu, toplum içinde kullanılabilir emsal olmamalıdır" diyen Motosikletli Kuryeler Konfederasyonu Başkanı Çağdaş Yavuz ise şöyle konuştu:

"Zira suçun fazla bir yaptırımı bulunmamaktadır. Bir canın bedeli 5 yıl olmamalıdır. 5 yıl cezanın günümüzde hiçbir şekilde cezaevi durumu yoktur. Zanlı serbest bırakılarak denetimli serbestliğe tabi tutulacaktır. Çıkan karar gerçekten bizleri üzmüştür. Yasin Batır kardeşimiz ve ailesi adına çok üzgünüz. Gerekli itirazların yapılması açısından tüm mücadelemizi vermeye devam edeceğiz" - DENİZLİ