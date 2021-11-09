Motor arızası nedeniyle sürüklenen iki Zodyak bottaki 50 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Rodos Adası'na geçmeye çalışan 50 kaçak göçmenin bulunduğu iki zodyak bot, motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Kaçak göçmenler, ihbar üzerine bölgeye giden Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

İçmeler Mahallesi Yılancık Adası açıklarında balıkçılar, iki Zodyak botta göçmenlerin sürüklendiğini görünce Güney Ege Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede harekete geçen ekipler, motor arızası nedeniyle denizde sürüklenen ve üzerlerinde toplam 50 kaçağın bulunduğu iki zodyak bota yanaştı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.